"The Voice of Poland" to jeden z największych hitów w TVP 2. Program przyciąga rzesze telewidzów, którzy z wielką chęcią obserwują zmagania zdolnych solistów w drodze do wielkiej kariery. Od kilku tygodni możemy oglądać tzw. "bitwy", gdzie każdy z uczestników grupy danego trenera musi zmierzyć się z przeciwnikiem na ringu, po czym juror decyduje, kto przejdzie do kolejnego etapu. Ostatni odcinek show przyniósł wszystkim wiele emocji. Przypomnijmy: Steczkowska ostro do uczestniczek: Nie przynoście mi wstydu

Dziś "The Voice" zaczął się od fenomenalnego występu dwójki jurorów - Marka Piekarczyka i Justyny Steczkowskiej, którzy wykonali utwór artystki "Myte dusze" z albumu "Dziewczyna szamana".

Pierwsza bitwa odbyła się pomiędzy Sandrą Miką a Małgorzatą Priebe, którym Maria Sadowska wybrała hit "Supermenka" Kayah. Występ dziewczyn podzielił jurorów:

Obie dziewczyny śpiewają dobrze, ale maja inne głosy. Mnie bliższe jest śpiewanie Sandry - dłuższe dźwięki i ciemniejszy głos - oceniła Justyna

Sadowska posłuchała diwy i postawiła na Sandrę. W pierwszej bitwie chłopaków z Afromental wzięli udział: Wojciech Baranowski i Michał Szyc, którzy zaśpiewali hit Linkin Park - "Numb". Baronowi i Tomsonowi bardziej spodobał się Wojtek, ale Michała "ukraść" postanowiła Justyna. W jej pierwsze bitwie wzięła zaś udział Milena Kołodziejczyk, która musiała zmierzyć się z duetem - Dawidem Litwińskim i Sylwestrem Ruszkowskim. Trio solistów wykonały hit z musicalu "Grease" - The One That I Want". Występ spodobał się wszystkim jurorom, ale nie ich trenerce, która ostro skrytykowała swoich podopiecznych:

Nie będę taka miła jak wszyscy, jesteście moimi uczniami. Prosiłam Was, żebyście się spotkali i ćwiczyli. Było nieczysto, myślałam, że umrę na tym fotelu, jest mi przykro. Pół utworu było nieczysto. Chłopaki, wy śpiewacie w boysbandzie, wymagałam więcej od was. Wybieram Milenę, ale nie jestem z tego wyboru zadowolona, bo albo pokażesz, że masz kawał głosu, albo nie wiem, kurcze co będzie - skwitowała diwa

Marek Piekarczyk na pierwszy pojedynek wyznaczył charyzmatyczną Elkę Nagel i Jerzego Sykuta, którym wybrał utwór "Płonąca stodoła" Czesława Niemena. Pomimo, że trenerzy wskazali na Elkę, rockman wybrał Jerzego. Na kradzież Elki zdecydowali się zaś Baron i Tomson.

W drugiej bitwie Marii Sadowskiej w piosence "What I am" udział wzięli: Dorota Kuziela i Krzysztof Krysiński. Ich pojedynek zakończył się sukcesem dla wszystkich - Krzysztofa wybrała Sadowska, zaś na kradzież Doroty pozwolił sobie Marek Piekarczyk. Ostatnia bitwa członków Afromental odbyła się pomiędzy Joanną Pszczołą a Pauliną Romaniuk, które wykonały hit Rity Ory "Hot Right Now". Występ spodobał się jurorom, ale bardziej ich przekonała Paulina:

To był bardzo fajny duet. Obie dobrze śpiewacie. Piosenka pasowała bardziej do Pauliny - masz taki mocny sopran wysoki. Każdy twój ruch - jakbyś pozamiatała podłogę i zaśpiewała przy okazji, zaś Dżołana jest mega oryginalna, ciężko kogoś wybrać, naprawdę - powiedziała Steczkowska

Baron i Tomson posłuchali artystki i wybrali Paulinę. W ostatnim pojedynku Marka Piekarczyka udział wzięli: Damian Bartosiewicz oraz Marcin Nawrocki. Obaj soliści wykonali utwór "Na falochronie". Starcie wygrał Marcin. W ostatniej bitwie wieczoru Kasia Sawczuk zmierzyła się Maja Gawłowska. Justyna wybrała dla nich balladę "Angel".

Nie szarżowałyście głosem. To było piękne stonowane, ale wybrałabym Maję - przekonywała Sadowska

Diwa wybrała jednak Kasię, zaś Maję skradli Baron i Tomson.

Już za tydzień zacznie się kolejny etap rywalizacji - tzw. "nokaut", gdzie jurorzy wybiorą 4 uczestników do udziału w odcinkach na żywo. Macie już swoich faworytów?

