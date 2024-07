Za nami kolejny odcinek "The Voice of Poland"- największego muzycznego show TVP 2. Był to drugi odcinek tzw. "bitew", gdzie dwójka uczestników z każdej grupy danego jurora musi zmierzyć się na ringu. Przechodzi tylko jeden z nich, a drugi, jeśli spodoba się innym trenerom, może zostać skradziony przez jednego z nich. Zobacz: Bitwy w "The Voice": Jurorzy płakali na wizji. Było wiele wzruszeń

Pierwsza bitwa odbyła się pomiędzy uczestniczkami Justyny Steczkowskiej - Aleksandrą Zachariasz i Gabrielą Panasiuk. Dobór piosenki przez diwę jest co najmniej zaskakujący, bowiem postawiła ona na nowość od Shakiry i Rihanny - remember to forget you". Na próbach jurorka zmotywowała solistki do walki ostrą krytyką:

Stoicie jak słupy soli. Nie przynoście mi wstydu! Macie być gwiazdami - przekonywała artystka

Było za dużo Shakiry i Rihanny, a nie was - oceniła Maria

Po występie wokalistka pochwaliła obie zawodniczki, ale wybrała Aleksandrę. Drugi pojedynek dobył się pomiędzy Pauliną Szojer a Karolina Sumowska. Maria Sadowska wybrała dla nich hit Outkast "Hey Ya". Dziewczyny wplotły w piosenkę wstawkę Rihanny. Pojedynek wygrała jednak Karolina. Baron i Tomson do pojedynku wyznaczyli Monikę Kręt i Mateusza Włodarczyka. Wykonali oni utwór "Smooth" Carlosa Santany. Lepiej wypadła jednak Monika. W pierwszej bitwie Marka Piekarczyka wzięli udział Kuba Siedlak i Justyna Kunysz, którzy wykonali utwór Lipali - Jeżozwierz. Lepiej poradziła sobie z nim solistka i to ona przeszła do kolejnego etapu.

W drugiej bitwie członków Afromental zmierzyli się Michał Chmielewski i Klaudia Trzepizur. Wykonali oni utwór "Wild Horses" z repertuaru The Rollling Stone.

Zobacz także

Chmiel zaczął pięknie, Klaudia poległaś na początku. Później zamieniliście się rolami. Ale ja lubię Michała, więc wybrałabym jego - mówiła Maria.

Chłopaki posłuchali jej rady. Kolejna bitwa odbyła się pomiędzy Andżeliką Kot i Kasią Kołodziejczyk, które wykonały utwór Ewy Bem "Moje serce to jest muzyk". Maria Sadowska wybrała Kasię. Paulina Kopeć i Artur Kryvych w drugim pojedynku Justyny wykonali utwór U2 "I still found what looking for". Artystce podobał się bardziej jednak mężczyzna. Monika Pilarczyk i Dominika Kobiałka w drugiej bitwie Piekarczyka genialnie zaśpiewały rockowy utwór "Born to be wild". Marek wybrał jednak Dominikę. Zaś Monika Pilarczyk została skradziona przez Marię Sadowską.

A kto wam podobał się najbardziej?



