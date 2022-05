Kuba Wojewódzki odpowie przed sądem! "Dość bezkarności celebrytów"

Kuba Wojewódzki może mieć spore kłopoty! Jedno z ostatnich zdjęć dziennikarza wywołało w sieci prawdziwą burzę. Gwiazdor TVN pochwalił się zdjęciem licznika swojego sportowego Ferrari, na którym widać prędkość – 250 km/h. Wygląda na to, że całą sprawą zajmie się policja. Kuba Wojewódzki poniesie konsekwencje? Kolejne kontrowowersje wokół rajdu Kuby Wojewódzkiego Ostatnio Kuba Wojewódzki opublikował na Instagramie zdjęcie przed swoim czerwonym Ferrari, jednak to druga fotografia, na której widać licznik, pokazujący 250 km/h,wzbudziła najwięcej emocji. Niektórzy Internauci i aktywiści społeczni mocno skrytykowali zachowanie dziennikarza. Ich zdaniem Kuba Wojewódzki powinien ponieść surowe konsekwencje "szaleńczego rajdu'", do którego miało dojść w weekend. Aktywista Jan Mencwel krytykuje gwiazdora TVN i nazywa go "patocelebrytą": Patocelebryta Kuba Wojewódzki chwali się jazdą ... 250 km/h. Tacy zepsuci ludzie jak on budują w Polsce drogową cywilizację śmierci - przyzwolenie na bandytyzm kosztuje nas tysiące żyć rocznie! Za to powinna być grzywna proporcjonalna do zarobków i konfiskata samochodu. Okazuje się, że całą sprawą zajęła się policja. Wygląda na to, że ta sprawa tak szybko się nie zakończy: Nie wiemy, kto siedział za kierownicą, czy to był na pewno Kuba Wojewódzki, nie ma filmu, który by to potwierdzał. Zdjęcia na Instagramie mogą być żartem. Zajmiemy się sprawą, gdy wpłynie do nas oficjalne zawiadomienie - powiedział Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z gazetą.pl Kilka godzin później rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak potwierdził, że policja zajmie się tą sprawą i prosi o zgłaszanie informacji na temat tego zgłoszenia. ...