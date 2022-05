Marcelina Zawadzka usłyszała wyrok w sprawie fałszowania faktur! Groziło jej do 8 lat więzienia

Marcelina Zawadzka jest jedną z gwiazd TVP, jednak jak poinformował Plotek.pl modelka nie pojawi się w nowej edycji „ The Voice of Poland ”: Marcelina nie będzie prowadziła kulis "The Voice of Poland". Produkcja jeszcze nie wie, czy ktoś zajmie jej miejsce, ale ma w kim przebierać - donosi informator serwisu Plotek.pl. Prezenterka, która jest również jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie", nie pojawi się w 11. edycji muzycznego show, a według informacji serwisu mogą ją zastąpić Ida Nowakowska lub Tamara Gonzalez Perea. Obie prowadzące mają doświadczenie w prowadzeniu programów na żywo. Dlaczego Marcelina Zawadzka straciła pracę w "The Voice of Poland"? Czy odsunięcie prezenterki od hitowej produkcji może mieć związek z zarzutami, jakie niedawno usłyszała Marcelina Zawadzka? Została oskarżona o oszustwa, za które grozi jej nawet 8 lat więzienia. "Marcelina Z. jest oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy" - powiedziała dla "naTemat" sędzia Edyta Janiszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu. To bardzo trudny czas dla byłej miss, ponieważ wiele wskazuje na to, że zarzuty mają wpływ na jej karierę. Marcelina Zawadzka w rozmowie z "naTemat" wyjaśniła, że sama padła ofiarą nieuczciwej firmy, która zajmowała się księgowością. Ciężko mi komentować tą sprawę, bo czuję się w niej podwójnie oszukana. Najpierw straciłam pieniądze na transakcji z nieuczciwym kontrahentem, który miał sprzedać mi produkty modowe, a nigdy tego nie zrobił, chociaż pieniądze otrzymał. Potem dowiedziałam się, że obsługujące mnie biurko księgowe, dokumenty tejże feralnej transakcji, w sposób jak się okazało nieuprawniony,...