Marcelina Zawadzka jednak nie odda 60 tysięcy złotych? Prawnik: "Będziemy się odwoływać" 

Marcelina Zawadzka już nie pojawi się w "Pytaniu na śniadanie"? A może wkrótce znów zobaczymy ją w programie TVP? Piękna gwiazda ucięła plotki na temat swojej przyszłości w śniadaniowym show i odpowiedziała na pytania internautów dotyczące jej pracy. Zobaczcie, co napisała! Marcelina Zawadzka wkrótce wróci do "PnŚ"! Zaledwie kilka tygodni temu o Marcelinie Zawadzkiej zrobiło się naprawdę głośno. W mediach pojawiły się wówczas niepokojące informacje o tym, że piękna gwiazda TVP została oskarżona o oszustwa podatkowe, za które grozi jej nawet 8 lat więzienia. "Marcelina Z. jest oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy" - powiedziała dla "naTemat" sędzia Edyta Janiszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu. Sama Marcelina Zawadzka w emocjonalnym oświadczeniu, które opublikowała na Instagramie, zapewniła, że nie miała pojęcia o jakichkolwiek czynnościach, które działy się niezgodnie z prawem. Niestety, ostatnie tygodnie są wyjątkowo trudne dla Marceliny Zawadzkiej. Ostatnio atmosferę wokół gwiazdy podgrzały również informacje, że nie zobaczymy jej w nowej edycji "The Voice of Poland". Fani Marceliny zaczęli zastanawiać się, co z jej pracą w "Pytaniu na śniadanie". Prowadząca ostatnio nie pojawiała się w programie, ale teraz okazuje się, że wkrótce znów zobaczymy ją na ekranie! Marcelina Zawadzka potwierdziła to w jednym z komentarzy na Instagramie. Zjawiskowo wyglądasz Marcelino kiedy i czy w ogóle wracasz do PnS odpisz- napisał jeden z internautów. - pod koniec sierpnia 😘😘😘- odpisała Marcelina Zawadzka. My już nie możemy doczekać się nowych odcinków...