Opole 2022: Znamy zwycięzców konkursu "Premier"! Była żona Michała Wiśniewskiego o włos od wygranej!

Za nami koncert Premiery 2019 na 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie wystąpiła cała plejada gwiazd. Mogliśmy podziwiać występy Olgi Bołądź, Izabeli Trojanowskiej, Moniki Kuszyńskiej, Anny Karwan czy Marcina Sójki. Widzowie zdecydowali, że do finału Premier przeszli Anna Karwan, Marcin Sójka, 4 Dreamers. Potem o zwycięstwie decydowali jurorzy oraz widzowie! Już wiemy, kto podbił tegoroczne Premiery. Anna Karwan i Marcin Sójka wielkimi zwycięzcami Jak się okazało, to właśnie Anna Karwan podbiła serca jurorów. Artystka została wyróżniona nagrodą jurorów i ZAiKS-u dzięki utworowi "Słucham cię w radiu co tydzień". Gwiazda nie kryła swojego wzruszenia i na scenie mówiła, żeby nigdy się nie poddawać i zawsze spełniać swoje marzenia. Jej udało się po 18 latach! Tymczasem nagrodę Premiery 2019 zdobył Marcin Sójka dzięki utworowi "Dalej". Zwycięzca 9. edycji "The Voice of Poland" rozkochał w sobie widzów. Posłuchajcie wyróżnionych utworów. Wam też się podobały? Kim jest Anna Karwan? Anna Karwan od lat występuje na scenie, ale szerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka 7. edycji "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału. Anna Karwan od lat próbowała podbić polski show-biznes. Występowała w "Idolu", a także "Szansie na sukces". Pojawiła się także w "Must Be the Music". Kim jest Marcin Sójka? Marcin Sójka przez lata pracował jako realizator dźwięku w Centrum Kultury i Sztuki. Jest również współpracownikiem Siedleckiej Orkiestry Wojskowej. W 2018 roku postanowił spróbować swoich sił w "The Voice of Poland" i dołączył do drużyny Patrycji...