Córki Michała Wiśniewskiego wstydzą się swoich imion?! "Trudności sprawiało to..."

Michał Wiśniewski to nie tylko jeden z najsłynniejszych polskich piosenkarzy, ale i tata na pełny etat! Lider "Ich Troje" ma piątkę dzieci, a dziś w jego domu panuje wyjątkowe święto - urodziny Etiennette. Z tej okazji gwiazdor opublikował wyjątkowe życzenia dla swojej pociechy, a także archiwalne rodzinne zdjęcia i nowe fotografie, dzięki którym możemy zobaczyć jak przez lata zmieniła się córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Etiennette Wiśniewska wyrosła na piękną młodą kobietę i w dodatku bardzo utalentowaną! Michał Wiśniewski świętuje urodziny córki! Jak dziś wygląda Etiennette Wiśniewska? Lider "Ich Troje" może pochwalić się naprawdę sporą rodziną. Michał Wiśniewski po raz piąty został ojcem pod koniec stycznia 2021 roku, a małym Falco zachwycali się nie tylko rodzice i fani, ale również liczne rodzeństwo chłopczyka, a dziś jego starsza siostra obchodzi 15 urodziny! Etiennette Wiśniewska to trzecie dziecko Michała Wiśniewskiego . Dziewczynka jest owocem małżeństwa piosenkarza z Anną Świątczak i przyszła na świat 17 września 2006 roku. Narodziny dziewczynki były ogromnym wydarzeniem, a zdjęcia maleńkiej Etiennette z dumnymi rodzicami natychmiast obiegły media, trafiając na pierwsze strony gazet i do internetowych portali. Michał Wiśniewski świętując kolejny rok swojej córki, opublikował na Instagramie wyjątkowy wpis: 👨‍👧Dziś kolejna moja księżniczka👸 @etiwisniewska obchodzi urodziny czyli osiągnęła Wiek Zgody❗️Od lat sprawia, że nie jest nudno. Większość twierdzi, że jest z innej "bajki" ale jak trzeba zawsze można na nią liczyć. Co więcej gwiazdor postanowił pochwalić się archiwalnymi, ale również nowymi zdjęciami z Etiennette! 15-latka bardzo wyrosła i jest...