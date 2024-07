Rusza Festiwal w Opolu! 53.edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku. Jaki jest program? Kto wystąpi na deskach słynnego amfiteatru? Znamy pierwsze szczegóły!

Reklama

Festiwal w Opolu - plebiscyt Złote Opole

Najciekawszym wydarzeniem na tegorocznym Opolu z pewnością będzie plebiscyt Złote Opole, w którym aż 53 artystów powalczy o Grand Prix Opola 2016. Głosowanie potrwa do 15 kwietnia, a podczas koncertu pojawią się artyści z największą ilością głosów. Oto lista nominowanych:

1. Dawid Podsiadło „W dobrą stronę”

2. Lady Pank „Mniej niż zero”

3. Czesław Niemen „Dziwny jest ten świat”

4. Varius Manx „Orła cień”

5. Pustki „O krok”

6. Happysad „Zanim pójdę”

7. Maryla Rodowicz „Niech żyje bal”

8. Zakopower „Boso”

9. Bajm „Ta sama chwila”

10. Edyta Bartosiewicz „Zegar”

11. Coma „Los Cebula i krokodyle łzy”

12. Krystyna Prońko „Jesteś lekiem na całe zło”

13. Perfect „Autobiografia”

14. Enej „Skrzydlate ręce”

15. Golec uOrkiestra „Ściernisko”

16. AYA RL „Skóra”

17. Lombard „Przeżyj to sam”

18. Edyta Górniak „To nie ja”

19. Seweryn Krajewski „Uciekaj moje serce”

20. Margaret „Smak radości”

21. Piersi „Bałkanica”

22. Andrzej Piaseczny „Chodź, przytul, przebacz”

23. Tadeusz Woźniak „Zegarmistrz światła”

24. Republika „Biała flaga”

25. Ryszard Rynkowski „Wypijmy za błędy”

26. O.N.A. „Kiedy powiem sobie dość”

27. Wilki „Baśka”

28. Maanam „Szare miraże”

29. O.S.T.R. „Po drodze do nieba”

30. Kasia Kowalska „Spowiedź”

31. Michał Bajor „Ogrzej mnie”

32. Justyna Steczkowska „Dziewczyna szamana”

33. Michał Szpak „Jesteś bohaterem”

34. Vavamuffin „Jah jest prezydentem”

35. Marek Grechuta „Dni, których nie znamy”

36. Patrycja Markowska „Świat się pomylił”

37. Zbigniew Wodecki „Rzuć to wszystko co złe”

38. Doda „Nie daj się”

39. Czarno Czarni „Nogi”

40. Kombii „Pokolenie”

41. Fisz Emade towarzystwo „Pył”

42. Andrzej Zaucha „Byłaś serca biciem”

43. Monika Brodka „Granda”

44. Budka Suflera „Bal wszystkich świętych”

45. T.Love „King”

46. Kayah „Testosteron”

47. Kaliber44 „Fresh”

48. Paweł Kukiz „Całuj mnie”

49. Basia Stępniak-Wilk/Grzegorz Turnau „Bombonierka”

50. Maciej Maleńczuk „Ostatnia nocka”

51. Natalia Szroeder „Lustra”

52. Wojciech Młynarski „Jesteśmy na wczasach”

53. Paktofonika „Chwile ulotne”

Jak głosować? Wystarczy wysłać SMS z numerem wybranego kandydata na numer 7350. Regulamin na stronie sms.tvp.pl.

Zobacz także

Opole 2016 - zmiany w koncertach Debiutów i SuperJedynek!

W tym roku uczestnicy koncertu "Debiuty" zaśpiewają piosenkę z własnego repertuaru! Ponadto - zmianie ulegają zasady eliminacji do koncertu SuperJedynki – 2 utwory wybrane przez Komisję Konkursową w kategoriach SuperArtysta, SuperArtystka, SuperZespół, SuperPłyta i SuperArtysta w sieci, zostaną zaprezentowane podczas drugiego dnia festiwalu. To widzowie podczas koncertu wybiorą zwycięzcę wysyłając SMSy.

Macie już swoich faworytów?

Zobacz także: Steczkowska zadała szyku w Opolu. Zebraliśmy wszystkie kreacje diwy

Doda na Festiwalu w Opolu w 2008 roku.

Edyta Górniak na festiwalu w Opolu.

Reklama

Margaret powalczy o nagrodę z utworem "Smak radości".