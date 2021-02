7 / 10

East News

To była jedna z ciekawszych par w polskim show-biznesie. Mało kto pamięta, że Alicja Bachleda-Curuś była w poważnym związku z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Ich związek miał się jednak rozpaść przez wyjazd aktorki do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciała zrobić wielką karierę. Choć później pisano o próbach odnowienia tej relacji, tych dwoje już nigdy nie wróciło do siebie.