Co kilka dni na instagramowym profilu Borysa Szyca pojawia się kolejne zdjęcie pokazujące go tuż po treningu biegowym, najczęściej nad Wisłą. Każde z nich opatrzone jest hasz­tagiem #niepijbiegaj. Borys nie ukrywa, że odkąd ponad cztery lata temu zaczął pracować nad sobą, jego życie nabrało sensu. Podobnie jak działania zawodowe. Znakomicie zagrał w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego i komedii „Planeta Singli 3” (premiera już 8 lutego). W tym drugim filmie wcielił się w Leszka (brata głównego bohatera), który kiedyś zapowiadał się na gwiazdę piłki nożnej, a skończył, kopiąc łopatą. Szyc założył też własny biznes i… znalazł miłość!

„Nie piję kochani już prawie 4 lata. Nie umiem Wam na głupim Instagramie opisać ilości radości i szczęścia, które do mnie wróciły po wielu latach. Wiem, że są wśród Was tacy, którzy jeszcze się wahają… którzy najprościej mówiąc bardzo cierpią… nie bójcie się zmiany. Ta jest akurat dobra ;) jest najlepsza - napisał Borys Szyc kilka miesięcy temu na Instagramie (zachowana oryginalna pisownia).

I trudno nie wierzyć w szczerość jego słów, bo ostatnio w życiu aktora faktycznie dzieje się dobrze. Jego drugoplanowa rola w „Zimnej wojnie”, filmie wyreżyserowanym przez laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego, może otworzyć Szycowi drzwi do międzynarodowej kariery. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych aktor współpracuje z agentem, który jest przekonany o tym, że w Hollywood zaczyna się dobry czas dla polskich aktorów, a dowodem na to są m.in. sukcesy Joanny Kulig.

Borys nie żyje jednak tylko planami na przyszłość. Rok temu wpadł na zaskakujący pomysł stworzenia firmy, która będzie transmitowała online wydarzenia kulturalne. Za pośrednictwem TheMuBa można na żywo oglądać spektakle, koncerty czy przedstawienia baletowe. Szyca wspierają w tym przedsięwzięciu koledzy z branży filmowej.

Jednak najważniejszy obecnie projekt Szyca wcale nie jest związany z jego pracą…

Jeszcze w tym roku Borys i jego narzeczona Justyna Nagłowska zostaną małżeństwem. Ich związek jest jednym z bardziej romantycznych w polskim show-biznesie. Poznali się na planie Teatru Telewizji aż… 18 lat temu! Ona była asystentką Krystyny Jandy, Borys grał w spektaklu syna aktorki. Szybko wpadli sobie w oko, ale potem się rozstali i nie widzieli przez dziesięć lat. To Borys odnowił znajomość. Pięć lat temu zobaczył zdjęcie Justyny w jednym z portali społecznościowych.

To był dopiero początek ich trudnej drogi do szczęścia. Borys zmagał się wtedy z chorobą alkoholową, która uniemożliwiała mu planowanie przyszłości.

- Borys raz był, a raz go nie było. Miał problemy z alkoholem, zdarzały się nam konflikty. Czuliśmy jednak, że się kochamy i chcemy być razem. Ale pojawił się taki moment, że nie miałam już siły. W końcu każde z nas rozpoczęło swoją drogę do wyzdrowienia: on na terapii dla uzależnionych, ja dla współuzależnionych. Trudny był to czas - opowiadała w tym samym wywiadzie dla „Vivy!” Justyna.