Oliwia Bieniuk debiutuje nie tylko w "Tańcu z gwiazdami". Zobaczymy ją także w horrorze

We wtorek 1 września na kanale Youtube twórcy o pseudonimie Reżyser Życia, pojawił się długo oczekiwany film, w którym zagrała między innymi córka Anny Przybylskiej , Oliwia Bieniuk. Jest to niezwykle profesjonalna produkcja, która niesie za sobą przesłanie. Podczas ostatniej sceny, naprawdę ciężko jest już powstrzymać łzy. To właśnie wtedy Oliwia Bieniuk wypowiada słowa, które nawiązują do jej zmarłej mamy... Zobacz także: Oliwia Bieniuk zastąpi Annę Przybylską? "Zawojuje show-biznes. Oby tylko miała dobrych doradców" Już jest wzruszający film z Oliwią Bieniuk! Przy ostatniej scenie ciężko powstrzymać łzy... Reżyser Życia po raz kolejny stworzył wartościowy film o tematyce społecznej, który zmusza do refleksji. Tym razem film pt.: "JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE" opowiada o losach nastolatki, która kreuje wokół siebie fałszywą rzeczywistość - okłamuje znajomych, a to wszystko spowodowane jest problemami, jakie spotkają ją w domu rodzinnym. Ponadto dziewczyna bardzo przeżywa chorobę, a później śmierć dziadka. Poznaje jednak pewną dziewczyną - wolontariuszkę z hospicjum, która jest także jej koleżanką z lekcji fortepianu. W rolę pełnej empatii bohaterki, wcieliła się właśnie córka Anny Przybylskiej, Oliwia Bieniuk. Oliwia Bieniuk zagrała u boku wielu znanych gwiazd, między innymi w produkcji wystąpił Andrzej Grabowski i Piotr Cyrwus. Ponadto w aktorskiej obsadzie znalazły się również Youtuberki - Weronika "Wersow" Sowa, Ola Nowak, Magda Bereda czy Agata Fąk. Trzeba przyznać, że wszystkie dziewczyny spisały się świetnie, a swojej role odegrały naprawdę profesjonalnie. Gra aktorska Oliwii Bieniuk zrobiła na nas ogromne wrażenie. Córka Anny Przybylskiej potrafi przekazać emocje i...