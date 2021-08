Oliwia Bieniuk odsłoniła swój wyjątkowy tatuaż. To hołd dla Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk przygotowuje się do udziału w 12. edycji "Tańca z gwiazdami", jednak to nie jest jej jedyny projekt, nad którym aktualnie pracuje. Jak się właśnie okazało, córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, zobaczymy w kolejnej produkcji Reżysera Życia. Młoda gwiazda właśnie pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej do nowego projektu i przy okazji odsłoniła swoje piękne ciało.

Oliwia Bieniuk na sesji zdjęciowej zaprezentowała się wspaniale, jednak uwagę zwraca również jej tatuaż wykonany w okolicach żeber. Gdy się przyjrzycie, zobaczycie, że ma on niezwykłe znaczenie i jest hołdem dla zmarłej mamy młodej gwiazdy.

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk po pierwszym treningu! Zobaczcie jej znakomitą figurę! Zdjęcia paparazzi

Oliwia Bieniuk ma niezwykły tatuaż nawiązujący do Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk coraz śmielej wkracza do show biznesu i wygląda na to, że może zagościć w nim na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że udział w "Tańcu z gwiazdami" to dopiero początek jej drogi do rozpoznawalności i popularności, bo Oliwia nie tylko przygotowuje się do udziału w tanecznym show, ale także po raz kolejny pokaże swoje umiejętności aktorskie w filmie znanego Youtubera, Reżysera Życia. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka wystąpi między innymi u boku doświadczonej młodej aktorki - Wiktorii Gąsiewskiej. Już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy ten projekt! Przedtem jednak możemy oglądać efekty sesji zdjęciowej wykonanej na potrzeby produkcji. Piękne zdjęcia pojawiły się na Instagramie Oliwii Bieniuk.

Instagram/Oliwia Bieniuk

Zobacz także: Oliwia Bieniuk pokazała nagranie z pierwszych zdjęć do "Tańca z gwiazdami". Petarda!

Oliwia Bieniuk zapozowała do zdjęć u boku Wiktorii Gąsiewskiej - obydwie panie zaprezentowały się w strojach kąpielowych, dzięki czemu możemy podziwiać ich znakomite figury. Od dziewczyn aż trudno oderwać wzrok, jednak patrząc na te fotki, dostrzegamy również wyjątkowy tatuaż Oliwii Bieniuk. Sami spójrzcie.

Instagram/Oliwia Bieniuk

Oliwia Bieniuk wytatuowała sobie pod sercem datę urodzin swojej zmarłej mamy, Anny Przybylskiej. Aktorka przyszła na świat 26 grudnia 1978 roku i taka też data jest wytatuowana na ciele jej córki. Wygląda na to, że w ten sposób Oliwia uczciła pamięć po swojej ukochanej mamie. To naprawdę niezwykle wzruszające i piękne...