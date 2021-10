Emil Stępień odpowiada Dodzie i Marii Sadowskiej. "Jak chcą się bawić, niech idą do Smyka"

Emil Stępień pojawił się na premierze "Psów 3" i to nie w towarzystwie Dody ! Na co dzień stroniący od mediów mąż Dody został sfotografowany ze znaną reżyserką podczas branżowego wyjścia. Co go łączy z kobietą, z którą szedł pod rękę? Zobacz także: Doda boi się, że straci słuch! Dramatyczny apel wokalistki Emil Stępień bez Dody na premierze filmu "Psy 3" Emil Stępień wybrał się na premierę filmu "Psy 3" w towarzystwie Marii Sadowskiej , zostawiając chorą Dodę w domu. Mój mąż idzie na premierę filmu. Z osobą towarzyszącą. I nie jestem nią ja. (...) Zgadnijcie z kim idzie. Mega utalentowana, ładna kobieta. - podpowiedziała na Instagramie Doda Reporterzy uchwycili Emila oraz Marię Sadowską zmierzających na premierę pod rękę. Ten duet ma okazję współpracować ze sobą przy filmie "Dziewczyny z Dubaju", których producentami są właśnie Doda oraz jej mąż. To właśnie Marii Sadowskiej powierzyli reżyserię najnowszego obrazu. Jak widać, ich pomysły oraz spojrzenia na kontrowersyjną produkcję muszą być zgodne, a efekty tej współpracy będziemy mogli ocenić w kinach już niedługo. Tym sposobem o trio Dody, Emila i Marii jeszcze nie raz będzie głośno. Niestety Doda chwilowo musiała zrezygnować ze swoich aktywności zawodowych z powodów zdrowotnych. Pod koniec grudnia zaczęła odczuwać nasilające się piski w uszach. Z dolegliwością zmaga się aż do dziś. Według zaleceń lekarskich do końca stycznia powinna unikać głośnych przestrzeni. To jedyny powód, dla którego zabrakło jej na premierze "Psów 3". Zobacz także: Doda z nagrodą za walkę z hejtem! Mocne słowa gwiazdy: "Ludzie to nie śmieci. Nie będziemy się segregować..." Emil Stępień i Maria Sadowska pojawili się na premierze...