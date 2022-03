Ołena Zełenska dzielnie wspiera Ukraińców i trwa przy mężu. Kim jest żona Wołodymyra Zełenskiego?

Od kilku dni trwają walki na Ukrainie - oczy całego świata są zwrócone na naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Wszyscy podziwiają odwagę ukraińskiego narodu, a także ich przywódcę, Wołodymyra Zełenskiego, który mobilizuje swoich rodaków do działania i sam bierze udział w obronie kraju. Prezydenta Ukrainy cały czas wspiera jego piękna żona, Ołena - kobieta trwa nie tylko przy mężu, ale także przy wszystkich obywatelach. Kim jest i jak zaczęła się jej miłość z Wołodymyrem Zełenskim?

Kim jest Ołena Zełenska, żona Wołodymyra Zełenskiego?

Cały świat wspiera i trzyma kciuki za Ukrainę - wszyscy wierzą, że koszmar wojny jak najszybciej się zakończy. Polska również jest bardzo zaangażowana w pomoc uchodźcom, którzy szukają w naszym kraju bezpieczeństwa i spokoju. Wszyscy solidaryzujemy się z Ukraińcami - również polskie gwiazdy, w tym między innymi Ilona Ostrowska, która przekaże swoje honorarium z trzech spektakli „Big Bang” na pomoc Ukrainie, czy Justyna Steczkowska, która oddała swoje wynagrodzenie za występ na koncercie specjalnym "Solidarni z Ukrainą" zorganizowanym przez TVP, dla dzieci z Ukrainy.

Wszyscy z podziwem patrzą również na postawę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który już jest bohaterem nie tylko na Ukrainie, ale i na całym świecie. W tych trudnych chwilach prezydent Ukrainy może liczyć na swoją piękną żonę, Ołenę Zełenską. Kilka dni przed wybuchem wojny pierwsza dama Ukrainy świętowała swoje 44 urodziny - dziś ta kobieta chce zrobić wszystko, aby jej kraj znów mógł być wolny, bezpieczny i szczęśliwy...

Ołena Wołodymyriwna Zełenska urodziła się 16 lutego 1978 roku w Krzywym Rogu. W czasach szkolnych uczęszczała do tej samej placówki co jej mąż, Wołodymyr Zełenski, jednak wtedy jeszcze nie nawiązywała z nim bliższej znajomości. Uczucie tej dwójki narodziło się wiele lat później, kiedy Olena studiowała na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Narodowego w Krzywym Rogu. Z wykształcenia jest architektem, jednak nie zdecydowała się na pracę w zawodzie, ponieważ podjęła się pisania tekstów dla kabaretu "Studio Kwartał 95", w którym występował jej mąż. Zakochani pobrali się w 2003 roku. Rok później na świecie pojawiła się ich córka, a w 2013 roku - syn.

Gdy mąż Ołeny Zełenskiej został w 2019 roku prezydentem Ukrainy, ona sama przyznała, że "będzie trzymać się na uboczu, bo nie chce niepotrzebnie zwracać na siebie uwagi". Jednak dziś patrzą na nią oczy całego świata - i wszyscy są z niej niezwykle dumni. Żona prezydenta Ukrainy wspiera swoich rodaków i choć ze względów bezpieczeństwa nie wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje, to jednak nie zamierza milczeć i jest aktywna w mediach społecznościowych. Niedługo po ataku Rosjan na Ukrainę napisała:

- Mój drogi narodzie! Ukraińcy! Patrzę dziś na was wszystkich. Na wszystkich, których widzę w telewizji, na ulicach, w Internecie. Widzę wasze posty i filmy. I wiecie co? Jesteście niesamowici! (...) Mówi się, że wielu to tłum. To nie dotyczy nas. Bo Ukraińcy to nie tłumy. To jest armia! - napisała dumna ze swoich rodaków pierwsza dama Ukrainy.

W kolejnym wpisie Ołena Zełenska opublikowała zdjęcie dziecka, które przyszło na świat podczas bombardowania w jednym ze schronów. Głęboko poruszona pierwsza dama Ukrainy napisała wówczas:

- Miało się to odbyć w zupełnie innych warunkach, pod spokojnym niebem. To właśnie powinny zobaczyć dzieci. Najważniejsze, że mimo wojny na naszych ulicach obok niej i mamy byli lekarze i nieobojętni ludzie. (...) Bo jesteście niesamowici, drodzy rodacy! (...) Jesteśmy armią, armia to my. A dzieci urodzone w schronach będą żyć w spokojnym kraju, który się obronił. 💙

Dla Ołeny Zełenskiej i Wołodymyra Zełenskiego najważniejsza jest rodzina i jej szczęście - para prezydencka wie, że to właśnie w niej tkwi wielka siła. Dziś dla pierwszej pary Ukrainy rodziną są nie tylko najbliżsi i dzieci, ale wszyscy obywatele Ukrainy, którzy tak dzielnie walczą o swój kraj, o swoją wolność, o swoje bezpieczeństwo... I zarówno Ołena Zełenska, jak i Wołodymyr Zełenski robią wszystko, aby dać im siłę i wsparcie w tym dramatycznym okresie. Para prezydencka Ukrainy głęboko wierzy w to, że ich obywatele pokonają wroga i znów w ich kraju zapanuje spokój. I my też głęboko w to wierzymy...