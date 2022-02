"Solidarni z Ukrainą": Justyna Steczkowska przekazała swoje honorarium na dzieci z Ukrainy

W niedzielę, 27 lutego, stacja TVP we współpracy z Caritas Polska, zorganizowała specjalny koncert - "Solidarni z Ukrainą". Na scenie pojawiła się plejada największych polskich gwiazd, których wykony poruszyły widzów, jednak to przemówienie Justyny Steczkowskiej, zaparło dech w piersiach publiczności zgromadzonej w studiu Telewizji Polskiej.

24 lutego Ukraina została zaatakowana przez Rosję. W całej Polsce organizowane są zbiórki żywności, odzieży, a także finansowe, by wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów. Rozpoczęto zbiórki finansowe, a także produktów higienicznych, lekarstw, żywności oraz odzieży. Ilona Ostrowska zapowiedziała finansowe wsparcie, przekazując wynagrodzenie z trzech spektakli „Big Bang” na pomoc Ukrainie, a Małgorzata Rozenek zapowiedziała, że przeznaczy dochód ze swojego butiku na pomoc Ukrainie. Niektóre gwiazdy postanowiły również zapewnić uchodźcom miejsce schronienia. Do swoich domów uchodźców z Ukrainy zaprosiły m.in. Margaret, Justyna Żyła, czy Elżbieta z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony".

Także Telewizja Polska postanowiła pomóc obywatelom Ukrainy. Po tym jak stacja TVP odwołała prezentację wiosennej ramówki, która miała się odbyć 24 lutego, prezes Jacek Kurski zapowiedział organizację wydarzenia wspierającego Ukrainę, które zostało wyemitowane w niedzielę, 27 lutego na antenie TVP1 . Specjalny koncert TVP "Solidarni z Ukrainą" plejadę gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski, Blue Cafe, Julia Balei czy Sienna Gospel Choir, Natasza Urbańska, Ryszard Rynkowski, Mikoła Krawczyk, Filip Lato, ukraińska wokalistka Oleksandra Zhuravel, a także Justyna Steczkowska, która zachwyciła widzów TVP swoim poruszającym wystąpieniem.

Mateusz Jagielski/East News

Po spektakularnym występie, podczas którego artystka zaśpiewała m.in. poruszający utwór "Wracam do domu" zgromadzona w studio publiczność nie mogła powstrzymać łez. Jednak to przemówienie wokalistki sprawiło, że jej fani zaparli dech w piersiach. Justyna Steczkowska zdecydowała się przekazać swoje honorarium z koncertu na na pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Artur Zawadzki/REPORTER

- Dom to piękne miejsce dla nas wszystkich. Dlatego życzę wszystkim tym, którym przyszło żyć w owładniętym wojną kraju, żeby jak najszybciej i najbezpieczniej wrócili do domu, ale same życzenia nie wystarczą. Liczy się każda pomoc. Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby znowu mogły być dziećmi, bawić się, cieszyć i wrócić do domu - wyznała Justyna Steczkowska.