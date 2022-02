Margaret oferuje pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Udostępnię swoje mieszkanie"

Joanna i Kamil to jedna z ulubionych par widzów programu "Rolnik szuka żony". Kobieta jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, szczególnie odkąd oficjalnie wiadomo, że ona i Kamil są w związku. Na Instagramie Joanny często pojawiają się jej prywatne zdjęcia, odpowiedzi na pytania fanów, a ostatnio również prośby o pomoc. Jakiś czas temu Joasia organizowała zbiórkę na "Szlachetną Paczkę". Teraz zwróciła się do internautów z bardzo osobistą prośbą. "Rolnik szuka żony": Joanna prosi o pomoc. "Wierzę w wasze dobre serduszka"! Na gospodarstwie u Kamila pojawiły się trzy kandydatki - Iza, Joanna oraz Justyna. Ostatnia z nich wyjechała najszybciej, ponieważ nie czuła się komfortowo przed kamerami i wiedziała, że nie uda jej się otworzyć przed produkcją. W finale przyznała, że bardzo żałuje tej decyzji , jednak nadal uważa, że nie udałoby się jej poczuć komfortowo w obecności ekipy. Młody rolnik postanowił skupić się na Joannie i to z nią rozwijać dalszą znajomość. Dla Izy był to ogromny cios i nie kryła swoich łez . Widzowie, tak jak rolnik, pokochali Joannę za szczerość, empatię, a przede wszystkim za prawdziwe emocje. W finale Kamil postanowił oświadczyć się swojej wybrance , czym poruszył sympatyków miłosnego hitu TVP. Od tego czasu Joanna oficjalnie może informować swoich fanów o tym, co dzieje się w ich związku, co chętnie robi. Narzeczona młodego rolnika na swoim Instagramie nie tylko dzieli się swoim szczęściem, ale też wspiera i zachęca do udziału w różnych akcjach charytatywnych. Niedawno założyła zbiórkę dla jednej z rodzin ze "Szlachetnej Paczki". Tym razem poprosiła o pomoc dla kogoś bliskiego. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Reakcja Justyny na...