Ola Ciupa została DJ-ką! Okazało się, że zainspirował ją do tego DJ Adamus. Modelka i muzyk razem wybrali się na Ibizę i tam Ola Ciupa poczuła, że chce spróbować czegoś nowego:

Byliśmy razem na Ibizie. Adam powiedział, że muszę z nim jechać, że musi mi pokazać, jak to jest w tych klubach na Ibizie. Była to dla mnie olbrzymia inspiracja. Nagraliśmy teledysk, którego mała premiera była na urodzinach Adama. Niebawem będzie też w sieci.

Modelka podkreśla, że nie jest to proste zadanie i wiele czasu poświęciła na naukę:

Przez długi czas wieczory spędzałam ćwicząc, ale była to też dla mnie przyjemność i zabawa. Od lat jestem w świecie muzyki. Prowadzę swoje programy muzyczne, więc jestem na bieżąco z nowościami. Znalazłam coś, co sprawia mi radość. Jest to coś nowego, świeżego w moim zyciu. DJ Adamus przekazał mi po prostu całą swoją wiedzę, doświadczenie, więc miałam to szczęście, żeby uczyć się od jednego z najlepszych DJ-ów w Polsce.