Ojciec Sary James świętuje jej sukces w Ameryce. Pokazał niezwykłe zdjęcia

Sara Egwu James może pochwalić się naprawdę ogromnym sukcesem. Złoty przycik i przejście do kolejnego etapu to przywilej nielicznych uczestników. Dopiero teraz, po emisji odcinka z udziałem młodej gwiazdy w końcu wokalisktka mogła skomentować to wyjątkowe wydarzenie! Co powiedziała? Sara James o złotym przycisku od Simona Cowella: "Nadal nie wierzę" Gdy jakiś czas temu Sara Egwu James poinformowała, że wzięła udział w amerykańskim "Mam Talent", fani byli pewni, że zaszła daleko. 14-latka ma niezwykły głos i mimo że podczas występu towarzyszyły jej bardzo silne emocje, udało jej się opanować strach i dała z siebie wszystko. Wzruszający występ zakończył się nie tylko owacjami na stojąco publiczności. Sara James otrzymała złoty przycisk w amerykańskim "Mam Talent" od samego Simona Cowella ! Dzięki decyzji jurora Sara Egwu James automatycznie przeszła do kolejnego etapu, jakim są przesłuchania na żywo. Gdy w końcu odbyła się emisja tego niezwykłego odcinka, młoda wokalistka w końcu mogła z siebie wylać prawdziwe emocje: - Jest we mnie tyle radości, że trudno mi to opisać słowami! To piękne, móc dzielić się z wami tym szczęściem! Dziekuję Simonowi Cowellowi, "America's Got Talent" całej produkcji za pomoc i wsparcie! Jestem przeszczęśliwa! Złoty przycisk od Simona Cowella - nadal nie wierzę... Dziękuję wam wszystkim, że jesteście ze mną i wspieracie mnie każdego dnia! Kocham was! - napisała na swoim Instagramie. Zobacz także: Eurowizja 2022: Viki Gabor i Sara James dały czadu na scenie podczas preselekcji Sara James udostępniła także zdjęcie ze sprawcą całego zamieszania, czyli Simonem Cowellem. Juror był zachwycony występem 14-latki, a złoty przycisk przycisnął bez porozumienia z resztą jury, bo był pewien, że to właśnie polska wokalistka powinna walczyć o finał...