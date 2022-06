Sara James świętuje kolejny sukces w Ameryce! Złoty przycisk był tylko początkiem

Sara James zachwyciła występem w amerykańskim "Mam Talent"! Uzdolniona Polka zaprezentowała swój głos, zdobywając jeden ze "złotych przycisków"! 14-letnia Sara James zaprezentuje się w odcinkach na żywo w amerykańskiej telewizji. To są takie momenty... To nie było doskonałe ale... jesteś prawdziwą gwiazdą - mówił Simon Cowell Przewodniczący jury nawet nie czekał na oceny pozostałych jurorów tylko zdecydował, że Sara James automatycznie przechodzi do etapów na żywo! Sara James zdobywa "złoty przycisk" w amerykańskim "Mam Talent" Niedawno Sara James pochwaliła się zaskakującą wiadomością, że wyjechała do Ameryki na przesłuchania do "America's Got Talent" - amerykańskiej wersji programu "Mam Talent", gdzie prezentują się największe talenty nie tylko z Ameryki ale i całego świata. Po tym, jak fani dowiedzieli się, że Sara James wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent", nie mieli wątpliwości, że zaszła daleko. Teraz wszystko stało się jasne, a Sara James spełniła swoje marzenie, zachwyciła jurorów i zgromadzoną publiczność. Sara James otrzymała "złoty przycisk" od Simona Cowella w amerykańskim "Mam Talent", co oznacza, że przechodzi automatycznie do odcinków na żywo! Jak byłam mała oglądałam wideo z show na Youtubie i byłam nimi zachwycona. Słyszałam, że w Ameryce marzenia się spełniają... Chciałabym to sprawdzić - mówiła Sara James na chwilę przed występem. Simon Cowell dodał: Mam dobre przeczucie co do Ciebie. Sara James w amerykańskim "Mam Talent" zaśpiewała piosenkę Billie Eilish pt. "Lovely", otrzymując owacje na stojąco od zgromadzonej na castingach publiczności oraz jury w składzie: Howie Mendel, Sofia Vergara, Heidi Klum i Simon Cowell. ...