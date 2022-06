Billie Eilish doceniła występ Sary James w amerykańskim "Mam talent"! 

Sara James zapisała się w historii amerykańskiego "Mam Talent" jako posiadaczka "złotego przycisku". Zachwyciła jurorów swoim wokalem, śpiewając "Lovely" z repertuaru Billie Eilish a Simon Cowell nie wahał się by wcisnąć "złoty przycisk", tym samym wysyłając Sarę prosto do odcinków na żywo. Moim zdaniem jest totalną gwiazdą - powiedział w rozmowie z People. Po występie Sary inni jurorzy nie zdążyli dojść do głosu. W nowym wywiadzie Simon Cowell zdradził, jakie były ich reakcje. Okazuje się, że nie tylko on szykował się do wciśnięcia "złotego przycisku" dla Sary James. America's Got Talent: Simon Cowell o Sarze James: "Totalna gwiazda" Niedawno Sara James pochwaliła się zaskakującą wiadomością, że wzięła udział w castingach do amerykańskiego "Mam Talent". Fani Sary James nie mieli wątpliwości, że w "America's Got Talent" zaszła daleko. Okazało się, że Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella w amerykańskim "Mam Talent". 14-latka otrzymała owacje na stojąco! Szczerze mówiąc, brak mi słów. Kiedy o tym myślę, to dosłownie się trzęsę... Jestem po prostu taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i to się stało. To takie szalone! - mówiła w rozmowie z People Sara James przyznała, że Simon Cowell sprawił, że jej pierwsza podróż do Ameryki będzie niezapomniana. Producent telewizyjny i najbardziej surowy juror "America's Got Talent" Simon Cowell nie ukrywa, że jest pod ogromnym wrażeniem talentu młodej Polki: Nacisnąłem mój "złoty przycisk" dla Sary, ponieważ jest ona, moim zdaniem, totalną gwiazdą. Przyleciała z drugiego końca świata na przesłuchanie do "America's Got Talent", żeby sprawdzić, czy...