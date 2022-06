Kim jest tata Sary James, John Egwu-James? To po nim Sara odziedziczyła muzyczny talent!

Sara James w rozmowie z magazynem "People" skomentowała swój sukces w programie "America's Got Talent" i zdradziła, czy w przyszłościn chciałaby wyprowadzić się z Polski i zamieszkać w Ameryce. Jakie wrażenie na młodej artystce zrobiły Stany Zjednoczone? Sprawdźcie, co Sara James powiedziała w wywiadzie dla zagranicznych mediów. Sara James szczerze o przeprowadzce do Ameryki Zaledwie kilka tygodni temu Sara James za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jakiś czas temu wzięła udział w przesłuchaniach do "America's Got Talent". Młoda gwiazda nie zdradziła wówczas, jak jej poszło dlatego jej fani musieli poczekać do premiery odcinka z jej udziałem. Wczoraj okazało się, że Sara James zachwyciła swoim występem w "America's Got Talent" i zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella. Po sukcesie w zagranicznym programie Sara James w wywiadzie dla magazynu "People" zdradziła, czy wyobraża sobie przeprowadzkę do Ameryki. W Ameryce marzenia się spełniają. To niesamowite. Simon uczynił tę podróż do Ameryki tak piękną – a Ameryka naprawdę jest piękna, mówiąc szczerze. Zakochałam się i chcę tu mieszkać, ale to był tak niesamowity moment kiedy o tym myślę, chcę mi się płakać- wyznała Sara James. Zobacz także: "America's Got Talent": Sara James nie jest pierwszą Polką, która zachwyciła Amerykę! Przypominamy, że magazyn "People" zapytał również Simona Cowella dlaczego zdecydował się nacisnąć "złoty przycisk". Juror nie ukrywał, że Sara James zrobiła na nim ogromne wrażenie i jego zdaniem młoda Polka jest "gwiazdą totalną". Czy sukces Sary James w "America's Got Talent" otworzy jej drzwi do międzynarodowej kariery? Zobacz także: ...