Ojciec cofnie darowiznę mieszkania dla Joanny Opozdy? "Dla mnie rodziny już nie ma"

Nie milkną echa po skandalu w rodzinie Joanny Opozdy. O awanturze 8 stycznia, podczas której miały paść strzały, rozpisywały się wszystkie media w Polsce. Konflikt mocno odcisnął się na zdrowiu żony Antka Królikowskiego, która czeka na poród. Wygląda na to, że krewni nie zamierzają się pogodzić i zwaśnione strony muszą być gotowe do prawdziwej batalii. Ojciec Joanny oświadczył, że chce odzyskać mieszkania podarowane wcześniej córce oraz jej siostrze. Jak twierdzi, ma do tego pełne prawo.

Te zapowiedzi wskazują na to, że szokujące wydarzenia z pierwszego weekendu stycznia to dopiero początek wojny w rodzinie. Sprawdźcie, co powiedział teść Antka Królikowskiego.

Ojciec Opozdy zamierza odebrać ciężarnej córce mieszkanie?

Relacje krewnych Joanny Opozdy sugerują, że bez względu na to, jakiego finału doczeka się głośny skandal, członkom rodziny bardzo ciężko się będzie pogodzić. Po niepokojących doniesieniach, jakie przekazał Antek Królikowski oraz jego żona, teść aktora przedstawił swoją wersję historii, w której to on jest ofiarą. W rozmowie z dziennikarzami przyznał się do oddania strzałów, ale stwierdził, że robił to w obronie własnego życia.

W rozmowie z serwisem "Fakt" ojciec Joanny Opozdy ujawnił, jakie ma plany względem członków rodziny. Wszystko wskazuje na to, że mieszkający w Busku-Zdroju nawet nie myśli o godzeniu się z krewnymi. Udzielając wywiadu dziennikarzom, zdradził, że zamierza odebrać mieszkania swoim córkom. Przedsiębiorca uważa, że ma takie prawo.

Jak wynika z publikacji portalu Fakt.pl, teść Antka Królikowskiego przekazał córkom mieszkania w ramach darowizny w 2020 roku. Miało to nastąpić przed jego wyjazdem do Afryki. Obie nieruchomości znajdują się w Warszawie. W jednym z apartamentów wraz z mężem zamieszkała Joanna Opozda. Co ciekawe, jej ojciec stwierdził, że podarował córkom mieszkania, by w rodzinie nie doszło do sporu.

Może źle zrobiłem. Może za dużo dawałem. One nie zasługują na moją dobroć. Uważam, że jak wezmą się w końcu za pracę, zrozumieją, że na mieszkanie, aby je mieć, trzeba wcześniej zarobić. Ode mnie nie będzie już więcej prezentów - powiedział na łamach "Faktu".

Ktoś mi mówił, że na stare lata nie będzie miał mi kto szklanki wody podać. Ale ja bym teraz bał się tej wody napić, bo nie wiem co by w niej było - dodał.

Teść Antka Królikowskiego w bardzo mocnych słowach potwierdził, że zrywa wszelkie więzi rodzinne. W trakcie wywiadu ujawnił, że zamierza unieważnić darowiznę, by odzyskać oba warszawskie apartamenty. Dodał, że to jego zięć powinien zapewnić dach nad głową swojej żonie.

Z doniesień dziennikarzy "Faktu" wynika, że jeszcze przed wypadkiem ojca Opozdy w Afryce w 2020 roku wszyscy żyli w zgodzie, w co trudno obecnie uwierzyć.

Dla mnie rodziny już nie ma. Po tym, co mnie spotkało, będę unieważniał darowiznę mieszkań dla obu córek, Aleksandry i Joanny. Niech mąż Joanny Antek Królikowski teraz sam zaopiekuje się i zadba o żonę - wyjaśnił.

Żona Antka Królikowskiego trafiła do szpitala

Do wstrząsającej awantury w rodzinie Joanny Opozdy doszło 8 stycznia. Antek Królikowski wraz z teściową i siostrą swojej żony pojawił się pod pensjonatem w Busku-Zdroju, który prowadzi ojciec aktorki. Z relacji aktora wynika, że mama Joanny Opozdy, która rozwodzi się obecnie z mężem, chciała odebrać resztę swoich rzeczy, co miał uniemożliwić jego teść. W trakcie spotkania padły strzały. Antek Królikowski opublikował nagranie, na którym widać, jak jeden z pocisków przebija ścianę.

Świadkowie złożyli już zawiadomienie na policji w tej sprawie. Aktor wielokrotnie podkreślał w mediach, że jest zbulwersowany tym, że jego teść nie został zatrzymany. Jak dotąd funkcjonariusze udzielili krótkiego komentarza w sprawie postępowania. Natomiast sam ojciec aktorki przesłał do mediów oświadczenie za pośrednictwem pełnomocnika i udzielił wywiadu portalowi "Fakt", przedstawiając siebie jako poszkodowanego.

Ostatnie wydarzenia niestety miały bardzo zły wpływ na Joannę Opozdę. Spodziewająca się dziecka aktorka przyznała, że rodzinna afera bardzo nadszarpnęła jej zdrowie. W pewnym momencie trafiła do szpitala. W obliczu skandalu wiele gwiazd stanęło po stronie żony Antka Królikowskiego i okazało jej wsparcie. Nadal jednak nie wiadomo, jak zakończy się wojna w jej rodzinie.