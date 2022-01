Antoni Królikowski na swoim Instagramie opublikował kilkanaście nagrań z wielkiej awantury z udziałem ojca Joanny Opozdy, Dariusza. Podczas zdarzenia z rąk mężczyzny padły strzały w kierunku szwagierki i teściowej aktora. Sprawę bada policja, a wstrząśnięty Królikowski wciąż dochodzi do siebie. Zobaczcie, co tam się wydarzyło. Nagranie z awantury z udziałem ojca Joanny Opozdy. Padły strzały! O dramatycznych wydarzeniach mówi dziś cała Polska. Pierwsze informacje podał dziś Pudelek.pl informując, że w Busku Zdroju doszło do wielkiej awantury z udziałem ojca Joanny Opozdy, Dariusza, jego żony, córki oraz Antka Królikowskiego. Serwis opublikował nagranie, w którym słychać, że padły strzały na klatce schodowej mieszkania Opozdów. Na miejscu pojawiła się także policja: Jedna i druga strona powiadamiała policję. Mogę też potwierdzić, że chodziło o wskazany obiekt (posesja Dariusza Opozdy). To, w jaki sposób doszło do strzałów, też jest przedmiotem naszych ustaleń, mogła być to broń hukowa, broń czarnoprochowa lub broń palna. Sprawdzamy, czy miał pozwolenie, jaki był to rodzaj broni oraz czy otworzył ogień, czy był to strzał niekontrolowany - mówi st. asp. Tomasz Piwowarski w rozmowie z Pudelek.pl. Antoni Królikowski za pomocą zdjęć, nagrań i wpisów przedstawił pełną wersję wydarzeń z Buska Zdroju. Nie brakuje wstrząsających momentów - aktor wciąż jest w szoku: Emocje nie opadły po tym, co się wczoraj wydarzyło. Za chwilę pokażę Wam tutaj, jak brałem udział w zdarzeniu, w którym padł strzał z pistoletu. Ten strzał przebił ścianę i przeleciał nad głową mojej szwagierki. Strzelał mój teść, Dariusz O. z Buska-Zdroju. - mówił rozemocjonowany. Zacznijmy jednak od początku....