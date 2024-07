Cleo wydała swój pierwszy solowy singiel "Zabiorę nas"! Piosenka zapowiada nowy album artystki. Gwiazda oficjalnie zakończyła tym swoją współpracę z producentem muzycznym Donatanem.

Cleo zapowiedziała, że zaczyna się dla niej nowy etap. Jej fani mogą być zaskoczeni odmienionym wizerunkiem artystki. Zarówno nowy look, jak i tło teledysku ma być monochromatyczne i stonowane. Jakiś czas temu pojawiła się w sieci zapowiedź nowego klipu, która spotkała się ze sporym odzewem ze strony wielbicieli gwiazdy. Czy "Zabiorę nas" ma szansę powtórzyć sukces hitu "My Słowanie"? Czas pokaże. Pierwsza solowa płyta Cleo ma pojawić się w sklepach na początku 2016 roku.

Zobacz też: „Dwóch mężczyzn mnie zdradzało...” A Cleo zdradziła Najsztubowi więcej niż planowała. O miłości, wierności, kompleksach.

Zobacz także

Zabiorę Nas! - już jest! UDOSTĘPNIAMY! :) Mam nadzieję że spodoba Wam się mój nowy kawałek i teledysk Posted by CLEO on 30 grudnia 2015

Jesteście gotowi? Już za godzinę bądźcie tu żeby zobaczyć mój nowy teledysk "ZABIORĘ NAS" :) Jak zwykle będę miała dla Was zadanie żeby udostępniać teledysk - za co wybrane osoby dostaną ode mnie upominek :)

Posted by CLEO on 30 grudnia 2015