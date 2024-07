Karolina Korwin Piotrowska na swoim Facebooku odniosła się do ostatnich informacji na temat nowej części filmu "Pitbull", której nie wyreżyseruje już Patryk Vega. Ponadto - w filmie zabraknie Piotra Stramowskiego oraz Tomasza Oświecińskiego, którzy solidarnie zrezygnowali z wystąpienia w kolejnej części. O co poszło?

Patryk Vega i producent filmu "Pitbull" Emil Stępień nie porozumieli się w sprawie współpracy nad kolejną częścią filmu. Najpierw oświadczenie wydał producent i prezes zarządu Ent One Investments, który poinformował o tym fakcie:

Patryk Vega nie będzie pracował przy kolejnych częściach Pitbulla. Negocjacje w tej sprawie trwały dość długo ale nie osiągnęliśmy porozumienia. Jako producent wszystkich dotychczasowych filmów z serii „Pitbull” zapewniam wszystkich widzów, że reżyser nowej produkcji zagwarantuje widzom równie fantastyczne emocje - co najmniej takie jak w dotychczasowych filmach. Potwierdzam także, że Pani Dorota Rabczewska wystąpi w kolejnej części Pitbulla. Umowa pomiędzy Dodą a Ent One Investments dotycząca roli w tym filmie została podpisana jeszcze w ubiegłym roku i jest wiążąca - mówił Emil Stępień.

Na jego oświadczenie szybko zareagował sam Vega:

Pitbull nie zasługuje na to, by sprowadzać dyskusję wokół niego do wymiany plotek. Czuję się w obowiązku dać kilka słów wyjaśnienia fanom, którzy zżyli się z marką i byli z nami przez cały czas. Nie robię kolejnego Pitbulla, ponieważ próbowano mi narzucić pomysł obsadowy niezgodny z moim poczuciem poziomu artystycznego. Czuję się odpowiedzialny za własne kino jak za swoje dziecko. W tej sytuacji uznałem, że wolę w ogóle nie robić tego filmu, niż mam nakręcić coś, czego będę się wstydził latami. Dziękuję wszystkim fanom, którzy byli z nami. Ta była super przygoda ... - czytaliśmy w oświadczeniu Patryka Vegi.