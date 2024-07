Aneta Zając zakochana? Jak podaje "Rewia" w jej życiu pojawił się tajemniczy mężczyzna spoza środowiska, który ma szansę podbić jej serce. Gwiazda "Pierwszej miłości" musi być jednak ostrożna ze względu na synów.

Aneta Zając po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem długo musiała mówić prasie, że na pewno nie wróci do aktora. Jednak gwiazda nigdy nie dała sfotografować się z żadnym innym mężczyzną, dlatego domysłom nie było końca. Jej koleżanka zdradza jednak, że w życiu Zając pojawił się tajemniczy facet spoza środowiska aktorskiego. Na razie Aneta jest ostrożna ze względu na synów:

Bo w jej życiu pojawił się ktoś, kto wywołuje żywsze bicie serca. To mężczyzna spoza środowiska. Na razie to nieśmiałe próby otwarcia się na nowe uczucie, gdyż ze względu na dzieci Aneta musi być rozważna i mądra. Ale to na pewno dowód, że nie liczy już na powrót do Mikołaja. Męczą ją insynuacje, że wciąż na niego czeka - tłumaczy