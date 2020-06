Nowi jurorzy w "The Voice”! Tabloid opublikował nazwiska gwiazd

Duże zmiany w programach „The Voice of Poland”, „The Voice Kids” i „The Voice Senior” zapowiadały się już od dawna. Po rezygnacji Margaret z fotela jurorskiego nie było wiadomo, która gwiazda pojawi się w jesiennej edycji programu. Były typowane dwa nazwiska: Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Teraz „Super Express” zdradził, że nowymi jurorkami w popularnej serii programów mają zostać Anna Wyszkoni i Natalia Szroeder! To duże zaskoczenie!

Natalia Szroeder i Anna Wyszkoni w roli jurorek w programach z serii "The Voice”

Jesienna ramówka zapowiada się bardzo ciekawe! We wrześniu prawdopodobnie zobaczymy nowy sezon „The Voice of Poland”, do którego precastingi ze względu na epidemię mają się odbywać się online. Już wiadomo, że w jury nie zasiądzie Margaret, a teraz tabloid donosi, że producenci ostatecznie ustalają nowy skład jurorski i negocjują kontrakty.

Według tych informacji w każdym z programów hitowej serii ma pojawić się nowy juror. W „The Voice of Poland” mielibyśmy zobaczyć Natalię Szroeder, która doskonale poradziła sobie w roli prowadzącej „The Four”. Z kolei w dziecięcej edycji „The Voice Kids” ma pojawić się Natalia Wyszkoni. W jednym z programów w fotelu jurorskim zasiądzie ponownie Edyta Górniak oraz Michał Szpak. To z pewnością będą ciekawe edycje!

Natalia Szroeder niedawno debiutowała w roli prowadzącej program "The Four. Bitwa o sławę".

East News

Anna Wyszkoni zadebiutuje w roli jurorki.