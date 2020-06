Kilka dni temu Margaret odpowiedziała na pytanie jednej z fanek, odnośnie jej ponownego udziału w programie "The Voice of Poland" w roli jurora. Wokalistka ostatecznie potwierdziła, że nie zobaczymy jej już w talent show. Teraz całą sytuację skomentowała stacja TVP w specjalnie wydanym oświadczeniu. Okazuje się, że Telewizja Publiczna nie planowała ponownie wziąć Margaret do składu jurorskiego. Dlaczego?

Zobacz także: Margaret nie będzie już jurorką w "The Voice of Poland": "Niestety, jest w TVP, więc sobie odpuszczę"

TVP wydało oświadczenie w sprawie rezygnacji Margaret z udziału w "The Voice of Poland"

Już jesienią na antenie TVP2 pojawi się kolejna edycja hitowego programu "The Voice of Poland". Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, stacja zdecydowała się na przeprowadzenie precastingów online jednak wszyscy mają nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli zobaczyć kolejną odsłonę talent show w tradycyjnej formie. Z tego też względu wśród fanów pojawia się coraz więcej spekulacji na temat składu jurorskiego.

W poprzedniej edycji w roli jurorów mogliśmy zobaczyć Michała Szpaka, Tomsona i Barona, Kamila Bednarka i Margaret. Jak wiadomo od razu po zakończeniu show, wokalistka poinformowała fanów, że robi przerwę w karierze z powodów zdrowotnych. Teraz piosenkarka powoli wraca do spraw zawodowych dlatego też jej fani mieli nadzieję, że ponownie zobaczą ją w roli jurora. Na pytanie jednej z fanek właśnie w tej sprawie, gwiazda odpowiedziała:

Niestety nie, szkoda, bo "The Voice of Poland" kocham, ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę - odpowiedziała Margaret na Instagramie w komentarzu.

Teraz do całej sprawy odniosła się również stacja TVP. Jak wynika z treści oświadczenia, Telewizja Publiczna w ogóle nie planowała nawiązać ponownej współpracy z Margaret.

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi ustalania składu juty programu "The Voice of Poland" TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu, skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji "VoP". Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie - brzmi oświadczenie Telewizji Polskiej, które można przeczytać również tutaj.

Czekamy zatem na oficjalne informacje dotyczące nowego składu jurorskiego w programie "The Voice of Poland". Plotkuje się o powrocie do show Edyty Górniak bądź Justyny Steczkowskiej. Propozycję udziału miała również dostać Anna Wyszkoni.

Będziecie tęsknić za Margaret?

ONS

Fani programu w roli jurora widzą np.: Dodę! Sama wokalistka przyznała, że chętnie wzięłaby udział w programie jako juror. Czy stacja weźmie pod uwagę kandydaturę artystki?

East News

Widzowie talent show bardzo liczą również na to, że w czerwonym fotelu "The Voice od Poland" ponownie zasiądzie Michał Szpak!