Jeszcze żadna współpraca wielkich projektantów z H&M nie wzbudzała takiego zainteresowania. Projekty Atelier Versace dla sieciówki od początku są owiane tajemnicą. Co jakiś czas do mediów trafiają nowe "przecieki" dotyczące kolejnych zaprojektowanych ubrań. W sieci właśnie pojawiły się kolejne zdjęcia z lookbooku.

Naszym zdaniem ubrania zaprojektowane przez Versace to esencja stylu marki. Są mocne kolory, złoto, ćwieki, skóra i kolorowe nadruki.

Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, co chciałybyście mieć z tej kolekcji!



