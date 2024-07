Nowa kolekcja okularów przeciwsłonecznych TRU Trussardi na wiosnę 2012 została zaprojektowana przez czołowych włoskich projektantów mody oraz producentów galanterii skórzanej. Kolekcja obejmuje kilkanaście modeli zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

To, co wyróżnia kolekcję SS 2012 to zawiasy, które zostały ukryte za pomocą eleganckiego logo oraz siateczki metali szlachetnych i naturalnej skóry. Wzrok przyciąga także paleta kolorów, jak: toffi, Hawana, miodowy złoty, khaki, koniak, jagoda oraz odcienie brązów, czy niebieskości.

Na warszawskiej prezentacji kolekcji nie mogło zabraknąć gwiazd. Salon Tru Trussardi przy ulicy Żurawiej 2 odwiedzili: Katarzyna Figura, Katarzyna Cichopek, Maria Niklińska, Lidia Kopania, Tomasz Ciachorowski, Przemysław Cypryański i Leszek Stanek.

Zobacz galerię oprawek z najnowszek kolekcji i sprawdź jak prezentowały się w nich gwiazdy!

