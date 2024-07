Czwarta edycja “Tańca z gwiazdami” przejdzie do historii programu nie tylko z powodu Krzysztofa Ibisza poruszającego się o kulach, ale też nowej fryzury Iwony Pavlović. Jurorka show Polsatu nie ma już czarnych włosów, a… rude!

Nowa fryzura Iwony Pavlović

Podczas pierwszego odcinka programu “Taniec z gwiazdami” Iwona zaprezentowała nową fryzurę, którą szybko pochwalił Krzysztof Ibisz. Koniec “Czarnej Mamby”? Iwona ma nową fryzurę, a do tego w nowej edycji jest mniej krytyczna i złośliwa. Zachwyca się tańcami uczestników, nie daje niskich not. Jurorka już nie jest taką samą kobietą, którą pamiętamy z początków show "Taniec z gwiazdami". Co myślicie o jej nowej fryzurze?



