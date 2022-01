Nowa fryzura Fabienne Wiśniewskiej. Piękna córka Michała i Mandaryny zachwyca w blondzie

Córka Michała Wiśniewskiego i Marty Mandaryny Wiśniewskiej jest już dorosłą kobietą. Ostatnio bawiła się na studniówce, a niebawem czeka ją egzamin dojrzałości. Dumni rodzice w swoich mediach społecznościowych coraz częściej chwalą się piękną pociechą. Mama Mandaryna pokazała właśnie kolejną metamorfozę Fabienne. Tym razem maturzystka postawiła na platynowy blond.

Jak jej pasuje? Oceńcie sami.

Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną młodą kobietę, która zachwyciła ostatnio w mediach społecznościowych fanów słynnego taty, Michała i obserwatorów mamy, Marty Mandaryny. Piękna 18-latka w tym roku kończy szkołę i przygotowuje się do egzaminów maturalnych. Dwa tygodnie temu bawiła się na własnej studniówce i pokazała z tej okazji serię zdjęć.

Na imprezie, poza kolegami z klasy towarzyszyli jej rodzice, Pola Wiśniewska i brat Xavier. Dumny Michał pisał na Facebooku:

Moja najstarsza, upragniona córeczka z klasą i wyjątkowym wdziękiem i poświęceniem ciężko pracuje aby po maturze kontynuować swoją pasję na 🏢 Akademii Sztuk Pięknych . Kolejny dowód na to, że mimo przeciwności losu rodzicom udało się wypuścić kolejne dziecko z rodzinnego gniazda.

I rzeczywiście, wydaje się, że są idealnym przykładem na to, że patchworkowa rodzina może żyć w harmonii i zgodzie.

Marta Wiśniewska kilka razy ostatnio pokazywała już na Instagramie metamorfozy swojej pociechy. Fabienne zaprezentowała się w ostatnich tygodniach w kilku fryzurach:

Tym razem na profilu mamy pokazało się zdjęcie córki w blondzie, i to platynowym.

Moja piękna córka od dziś jest blondynką I wiadomo czyja to sprawka @kajetangora 🖤

- napisała, oznaczając znanego stylistę fryzur Kajetana Górę.

Trzeba przyznać, że zmiana bardzo przypadła do gustu obserwatorom konta Mandaryny.

Niesamowita przemiana :) pięknie 🔥

Bardzo ładnie Fabce w tej fryzurze, jak to się u nas mówi: ładnemu we wszystkim ładnie

Przepiękna i Wyjątkowa Dama ❤️🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. Piękne włosy.

Piękna kobieta, której w blondzie jest zjawiskowo❤️ jak dla mnie zmiana w 100% udana

Ooo cudowna piękna❤️ Pani Marto taka córka to duma mamy