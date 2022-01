Fabienne Wiśniewska zachwyca na nowych zdjęciach! Niezwykła metamorfoza córki lidera "Ich Troje"

Mandaryna znalazła się w gronie gwiazd, których dzieci z niecierpliwością czekały na studniówkę. Styczeń to bardzo ważny miesiąc dla maturzystów, ponieważ to wtedy najczęściej organizowane są bale. W tym roku na szczęście pandemia nie pokrzyżowała planów córki piosenkarki. Artystka postanowiła pokazać, jak Fabienne bawiła się ze swoimi przyjaciółmi. Wcześniej oczywiście obowiązkowo odwiedziła fryzjera i makijażystę. Trzeba przyznać, że efekt końcowy był powalający. W nagraniach Mandaryny nie brakuje humoru. Widać też, że jej córka była bardzo przejęta tym dniem. Sprawdźcie, jak wyglądały przygotowania do studniówki Fabienne. Ależ była zabawa! Mandaryna opublikowała przygotowania Fabienne do studniówki. Fryzjer i profesjonalny makijaż Córka Mandaryny w sobotę 15 stycznia miała wielki dzień. Fabienne wraz z innymi licealistami bawiła się na studniówce. Zanim odbył się uroczysty taniec poloneza, nastolatka musiała się odpowiednio przygotować do balu. Na szczęście mogła liczyć na mamę, która zabrała ją do fryzjera i profesjonalnych makijażystów. Dumna Marta Wiśniewska postanowiła pokazać fanom, co działo się przed rozpoczęciem imprezy. Nie mogło też zabraknąć zabawnych momentów. Zobacz także: Mandaryna o ślubie z Michałem Wiśniewskim: "Byłam raz mężatką, dziękuję" Fabienne zdecydowała wraz z mamą, że na balu pokaże się w wyjątkowej fryzurze z długim doczepianym kucykiem. Córka Mandaryny została też przekazana w ręce profesjonalnych makijażystów, którzy - jak widzimy na relacjach z Instagrama - nie tylko zadbali o nienaganny wygląd Fabienne, ale również pilnowali, by nie opuścił jej dobry nastrój. Uśmiech nastoletniej córki Michała Wiśniewskiego mówi chyba wszystko....