Gala rozdania nagród MTV Video Music Awards od lat przyciąga plejadą największych gwiazd światowej sceny. W zeszłym roku na gali pojawiły się m.in. Beyonce, Jennifer Lopez czy Miley Cyrus. Wczoraj zaś poznaliśmy nominowanych do prestiżowej statuetki Moonmana oraz prowadzącą show, którą została sama... Miley Cyrus. Zobacz: Najlepsze kreacje gwiazd na wielkiej gali MTV VMA 2014

Reklama

Najwięcej szans na nagrodę ma... Taylor Swift, bo aż dziewięć! Na sześć statuetek może liczyć zaś Ed Sheeran. Oto pełna lista nominowanych do MTV Video Music Awards 2015:



TELEDYSK ROKU



Beyoncé – “7/11″

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Zobacz także

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”



TELEDYSK ROKU - WOKALISTA



Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”

The Weeknd – “Earned It”

Nick Jonas – “Chains”

TELEDYSK ROKU - WOKALISTKA



Beyoncé – “7/11″

Taylor Swift – “Blank Space”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Sia – “Elastic Heart”

Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”

TELEDYSK ROKU - HIP HOP



Fetty Wap – “Trap Queen”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Kendrick Lamar – “Alright”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Big Sean ft. E-40 – “I Don’t F–k With You”

TELEDYSK ROKU - POP



Beyoncé – “7/11″

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Taylor Swift – “Blank Space”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Maroon 5 – “Sugar”

TELEDYSK ROKU - ROCK



Hozier – “Take Me To Church”

Fall Out Boy – “Uma Thurman”

Florence + the Machine – “Ship To Wreck”

Walk the Moon – “Shut Up and Dance”

Arctic Monkeys – “Why’d You Only Call Me When You’re High?”

TELEDYSK ROKU - NAJLEPSZY DUET



Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Ariana Grande & The Weeknd – “Love Me Harder”

Jessie J + Ariana Grande + Nicki Minaj – “Bang Bang”



CLIP Z PRZESŁANIEM



Jennifer Hudson – “I Still Love You”

Colbie Caillat – “Try”

Big Sean ft. Kanye West and John Legend – “One Man Can Change the World”

Rihanna – “American Oxygen”

Wale – “The White Shoes”

DEBIUT WARTY UWAGI

Fetty Wap – ''Trap Queen''

Vance Joy – ''Riptide''

George Ezra – ''Budapest''

James Bay – ''Hold Back The River''

FKA Twigs – ''Pendulum''

NOMINACJE - NAJLEPSZY REŻYSER

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – ''Bad Blood'' (Charles Infante)

Snoop Dogg – ''So Many Pros'' (Jason Fijal)

Jack White – ''Would You Fight For My Love'' (Jeff Peterson)

The Chemical Brothers – ''Go'' (Michel Gondry)

Skrillex & Diplo – ''Where Are U Now'' with Justin Bieber (Brewer)

NAJLEPSZA CHOREOGRAFIA



Beyoncé – ''7/11'' (Beyoncé, Chris Grant, Additional choreography: Gabriel Valenciano)

OK Go – ''I Won't Let You Down'' (OK Go, air:man and Mori Harano)

Chet Faker – ''Gold'' (Ryan Heffington)

Ed Sheeran – ''Don't'' (Nappy Tabs)

Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – ''Never Catch Me'' (Keone and Mari Madrid)

NAJLEPSZE ZDJĘCIA



Flying Lotus featuring Kendrick Lamar – ''Never Catch Me'' (Larkin Sieple)

Ed Sheeran – ''Thinking Out Loud'' (Daniel Pearl)

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – ''Bad Blood'' (Christopher Probst)

FKA twigs – ''Two Weeks'' (Justin Brown)

alt-J – ''Left Hand Free'' (Mike Simpson)

NAJLEPSZA REŻYSERIA



Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – ''Bad Blood'' (Joseph Kahn)

Mark Ronson and Bruno Mars – ''Uptown Funk'' (Bruno Mars & Cameron Duddy)

Kendrick Lamar – ''Alright'' (Colin Tilley & The Little Homies)

Hozier – ''Take Me To Church'' (Brendan Canty and Conal Thomson of Feel Good Lost)

Childish Gambino – ''Sober'' (Hiro Murai)

NAJLEPSZY MONTAŻ



Beyoncé – ''7/11'' (Beyoncé, Ed Burke, Jonathan Wing)

Ed Sheeran – ''Don't'' (Jacquelyn London)

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – ''Bad Blood'' (Chancler Haynes at Cosmo Street)

A$AP Rocky – ''L$D'' (Dexter Navy)

Skrillex & Diplo – ''Where Are U Now'' with Justin Bieber (Brewer)



NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE



Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – ''Bad Blood'' (Ingenuity Studios)

FKA twigs – ''Two Weeks'' (Gloria FX, Tomash Kuzmytskyi, and Max Chyzhevskyy)

Childish Gambino – ''Telegraph Ave.'' (Gloria FX)

Skrillex & Diplo – ''Where Are U Now'' with Justin Bieber (Brewer)

Tyler, The Creator – ''F****** Young/Death Camp'' (Gloria FX)

Komu będziecie kibicować?

Zobacz na Polki.pl: Taylor Swift została kobietą roku! To pierwsze takie wyróżnienie w historii!