Choć Michał i Pola Wiśniewscy są parą od trzech lat, to do tej pory stronili od wspólnych wyjść i nie udzielali razem wywiadów. Wokół ich związku narosło wiele plotek. Powód? Para rzadko dzieliła się z fanami swoim życiem prywatnym, a jeśli publikowali coś w sieci, robili to niezwykle umiejętnie, dbając o to, by nie zdradzać zbyt wielu szczegółów. Teraz Michał i Pola zrobili wyjątek! Przy okazji pięknej rodzinnej sesji z synkiem Falco Amadeusem Wiśniewscy opowiedzieli, jak rodziła się między nimi miłość i zdradzili kilka szokujących faktów ze swoich pierwszych randek! Michał Wiśniewski o żonie: "Dała się przelecieć na trzeciej randce". Nie jest tajemnicą, że Michał Wiśniewski poznał swoją żonę Polę Wiśniewską na jednym z portali randkowych. Co ciekawe, jako zdjęcie profilowe wokalista miał ustawioną biało-czarną fotografię, na której trudno było rozpoznać jego charakterystyczne czerwone włosy i twarz. Tym, co zachęciło jego ukochaną do zalajkowania profilu, był opis – cytat Fryderyka Nietzschego. Michał wspomina, że z Polą rozmawiało mu się tak dobrze, że po kilku dniach znajomości zaproponował jej spotkanie, na które... nie przyszedł sam! Jak wyglądała ich pierwsza randka? - Cóż, na naszej pierwszej randce Michał nie był sam, przyszedł z... przyzwoitką!", wyznała Pola Wiśniewska w wywiadzie z "Party". - I był nią mój serdeczny przyjaciel, wielki aktor Witold Dębicki. (...) Poznaliśmy się w trudnym dla mnie momencie, po ogłoszeniu upadłości. Nie byłem wymarzoną partią do wzięcia, a tym bardziej do zamążpójścia", dodał lider Ich Troje. Zobacz także: Michał Wiśniewski po raz pierwszy pokazał żonę: "Zobaczcie, jaka jest piękna!"....