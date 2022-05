Anna Świątczak i Mandaryna połączyły siły. Co na to Michał Wiśniewski?

Szykuje się nowa wojna w show-biznesie? Jak zakończy się wymiana zdań między Michałem Wiśniewskim a byłą wokalistką "Ich Troje" i od czego właściwie zaczęła się ich kłótnia? Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że do zespołu wraca Ania Świątczak. Wszyscy zastanawiali się wówczas, co się stanie z Agatą Buczkowską, która od kilku lat występowała w "Ich Troje". Wokalistka nie komentowała publicznie doniesień na temat zespołu, jednak kiedy podczas transmisji na youtube.com usłyszała, jak Michał Wiśniewski mówi o niej, że jest osobą nieobliczalną postanowiła zabrać głos. Agata Buczkowska podczas relacji na Instagramie ostro skomentowała słowa lidera "Ich Troje". Teraz Michał odpowiedział na zarzuty artystki! Michał Wiśniewski odpowiedział Agacie Buczkowskiej Agata Buczkowska w swojej relacji na Instagramie opowiadała, jak została potraktowana przez swoich kolegów z zespołu. Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. (...) Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie - mówiła Agata Buczkowska. Michał Wiśniewski zareagował na komentarz wokalistki i opublikował w sieci mocny wpis. Czy ich konflikt zakończy się w sądzie? Zobaczcie, co napisał lider "Ich Troje"! (...) Rozumiemy, że nasza była wokalistka chciała zwrócić na siebie uwagę mediów, który to zamiar został przez nią osiągnięty. Umowa, o której wspomniała Agata, polegała na zobowiązaniu się do zachowania poufności odnoście działalności zespołu, jak i moich solowych...