Michał Wiśniewski o walce z nieuleczalną chorobą: "Zaczęło mi atakować twarz"

Michał Wiśniewski w "Dzień Dobry TVN" opowiedział o czasach, gdy zmagał się z bankructwem, alkoholizmem a także o chorobie, z którą się mierzy już od ponad 30 lat.

W dodatku stres i alkohol tylko nasilały objawy. Na co choruje Michał Wiśniewski?

Michał Wiśniewski w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedział o swoich zmaganiach z alkoholizmem oraz z łuszczycą. Muzyk przyznał, że w czasach, gdy bycie pijanym było dla niego codziennością, objawy łuszczycy niebezpiecznie się nasilały:

Stres i alkohol to są dwie rzeczy, które wspierają i są najlepszym pokarmem dla łuszczycy. Dochodziłem do tego, że już praktycznie nie miałem paznokci (...). Robiąc cykl programów w telewizji, dziewczyny mi nakładały paznokcie. No wyglądało to po prostu fatalnie, nie mówiąc już o tym, że pod koniec zaczęło mi atakować twarz - przyznał wprost w rozmowie z Karoliną Kalatzi.