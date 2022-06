Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pokazali mnóstwo zdjęć i nagrań ze ślubu i wesela!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najbardziej lubianych par w show-biznesie młodego pokolenia. Zakochani doczekali się już dwóch córeczek, a fani z niecierpliwością czekają na radosne wieści o ich ślubie. Gdy zatem na profilu Sylwii pojawiło się zdjęcie w sukni ślubnej, a teraz z przygotowań do wesela, ich obserwatorzy mogli odnieść wrażenie, że chodzi właśnie o ślub Sylwii i Jasia. Jaka jest prawda? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Sylwia Przybysz ogłosiła radosną nowinę i pokazała zdjęcia! Fani są w szoku! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski szykują się do ważnego wydarzenia O ślubie Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego mówi się już od pewnego czasu. Wiadome jest, że rodzice Poli i Neli, już od jakiegoś czasu mają plany w tym temacie - w grudniu 2020 roku para zaręczyła się , a ostatnio na profilu wokalistki pojawiło się zdjęcie w sukni ślubnej . Fani w pierwszej chwili mogli pomyśleć, że to właśnie ta wymarzona suknia, w której Sylwia Przybysz pójdzie do ołtarza, jednak młoda gwiazda szybko dodała komentarz. - To nie jest suknia którą założę na ślub jakby coś 😀 - napisała Sylwia Przybysz Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Sylwia Przybysz (@sylwiaprzybysz) Z kolei dziś na InstaStories Sylwii Przybysz pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy, jak wokalistka ozdabia salę weselną! Młoda gwiazda przyczepia na nim gałązki do ścianki, która będzie za parą młodą. Wielkie wydarzenie jest już w...