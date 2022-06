Zaręczyli się kilka miesięcy temu, wychowują wspólnie córki. Czy Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski , popularni influencerzy planują wesele? W wywiadzie dla "Party" oboje zgodnie przyznali, że "tak" i opowiedzieli historię tych przygotowań. Ich wesele odbędzie się w przyszłym roku. Dlaczego? Najzabawniejsze jest to, że my najpierw zamówiliśmy salę weselną i orkiestrę na 2021 rok, a dopiero potem zorganizowałem zaręczyny. Niby na odwrót, ale po prostu chcemy mieć góralskie wesele, a w tym miejscu, które nam się podoba, bardzo długo czeka się na terminy. Dlatego, kiedy już mieliśmy salę, zacząłem dopiero myśleć o pierścionku dla Sylwii " , wyznał w wywiadzie dla Party Jan Dąbrowski. Jak wyglądały zaręczyny Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego? Jan miał wielkie plany, zamówił nawet orkiestrę smyczkową i cudowną miejscówkę, ale wybuchła epidemia i musiał wszystko odwołać. Nie chciał jednak z oświadczynami zbyt długo czekać. Oświadczyłem się więc klasycznie, przy wigilijnym stole, w obecności naszych rodziców, św. Mikołaja i naszej starszej córki Poli. Sylwia nie żałuje, że te oświadczyny odbyły się w tradycyjny sposób. Nie raz powtarza na Instagramie, że rodzina i to, co teraz ma, to jest spełnienie jej marzeń. " Wiele osób w naszym wieku pisze w sieci, że nie rozumie, czemu tak wcześnie założyliśmy rodzinę. My szanujemy ich zdanie, ale ja jednak nigdy nie postawiłabym niczego – kariery, pracy, pieniędzy – ponad rodzinę " , mówi Sylwia. Zobacz także: Sylwia Przybysz urodziła! Jan Dąbrowski pochwalił się zdjęciem ze szpitala Córeczki Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz - Pola (starsza) i Nela. Różnica wieku to 12 miesięcy! Sylwia Przybysz pochwaliła się...