Smutna informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej została przekazana we wtorek 12 maja 2026 roku. Ta smutna wiadomość zostala przekazana za pomocą wpisu Jonny Trzcińskiej, który pojawił się w mediach społecznościowych. Stanisława Celińska miała 79 lat i zapisała się w polskiej kulturze jako jedna z największych aktorek.

Stanisława Celińska nie żyje

Stanisława Celińska przez dekady zachwycała w teatrze i przed kamerą. Zostawiła po sobie dziesiątki ról, które zostaną zapamiętane na zawsze, bo potrafiła być wiarygodna w każdej tonacji od ról dramatycznych po komediowe. Nie grała na efekt, tylko na prawdę postaci. To właśnie ta konsekwencja sprawiała, że trudno było przejść obojętnie obok jej kreacji scenicznych.

W ostatnich latach jej obecność w życiu publicznym wzmacniała także muzyka. Koncerty przyciągały tłumy, a publiczność reagowała na jej interpretacje szczególnie mocno, jakby każda piosenka była opowiedziana od nowa. Dla fanów nie była tylko wybitną aktorką z dorobkiem, ale artystką, która wciąż potrafiła budować porozumienie z widzami.

Dzisiaj, we wtorkowe popołudnie Stanisława Celińska po godzinie 15.00 odeszła wybitna aktorka.

Szanowni Państwo,Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. - napisała na Facebooku Joanna Trzcińska

W poruszajacym wpisie została pożegnana słowami piosenki, którą wykonywała:

Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam…. Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś:'Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończyLecz w dobro obraca sięChoć dni przemijająTo każda godzina nadzieją otula mnieSpotkamy się wszyscy bo nic się nie kończyLecz w dobro obraca sięChoć dni przemijająTo w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…'

Polska w żałobie po śmierci Stanisławy Celińskiej

Pod wpisem o śmierci aktorki internauci wspominają Stanisławę Celińską jako osobę ciepłą, skromną i pełną empatii. Przewijają się nawiązania do jej wrażliwości i autentyczności, które przez lata były jej znakiem rozpoznawczym zarówno na scenie, jak i poza nią.

Pewna epoka się kończy, wielka strata . Pani Stanisława była pięknym człowiekiem

Wspaniała kobieta.Bardzo przykra wiadomość

Kęsikowa, Lusia, Agnieszka z Nocy i Dni, Lusia ze Zmiennikow; umiała zagrać wszystko! Z córki Niechciców przejść i zaśpiewać 'ballade sprzątaczki'. Kunszt aktorski. Rzemiosło w mowie, geście, formie. Requiescat in pace! Polska kultura poniosła dziś wielką stratę!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Fot. Lukasz Kalinowski/East News