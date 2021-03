Nie tylko Magda Mołek nie ochrzci synka. Te gwiazdy również nie zdecydowały się na chrzest dzieci

Ostatnio w jednym z wywiadów Magda Mołek poruszyła kwestię edukacji religijnej swoich dzieci. Mama dwóch synów - Henryka i Stefana, przyznała, że ona i jej mąż - Maciej Taborowski - nie mają zamiaru narzucać im wiary, a tym samym nie zostaną oni ochrzczeni, ani nie będą uczęszczać na lekcje religii.

Ustaliliśmy z mężem, że bezwzględnie chronimy nasze dzieci. To jest nasz szacunek do ich wyborów, na każdym poziomie, więc ich również nie chrzcimy ani nie posyłamy na religię. To jest ten poziom decydowania o sobie, którego mi nie dano, więc ja chcę go dać swoim dzieciom. Nasze dzieci są wolne, nieobciążone niczym, co się wiąże z naszymi zawodami - przyznała w rozmowie z Galą.

Jak się okazuje, słynna dziennikarka nie jest jedyną polską gwiazdą, która zdecydowała się na taki krok. Kto nie jeszcze w naszym rodzimym show-biznesie postanowił, że nie ochrzci dzieci i dlaczego?

Gwiazdy, które nie ochrzciły swoich dzieci

Ostatni rok w polskim show-biznesie zdecydowanie odbył się pod hasłem prawdziwego baby boomu, a świeżo upieczeni rodzice i ich urocze pociechy lądowały na nagłówkach gazet i licznych portali. Co więcej same gwiazdy również w swoich mediach społecznościowych jeszcze bardziej otworzyły się na dyskusje dotyczące ich poglądów oraz rodzinnego życia, a fani z zaangażowaniem obserwują ich rodzicielskie poczynania. Teraz swój głos w sprawie wychowania religijnego oddała Magda Mołek, co odbiło się szerokim echem. Nie ona jedna zdecydowała się nie ochrzcić dzieci.

Kiedy na świat przyszedł długo wyczekiwany, pierwszy synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, oczy wszystkich zwróciły się na uroczego Henia, i nie tylko. Gwiazda TVN-u szybko stała się jedną z najbardziej stylowych świeżo upieczonych mam i chętnie dzieliła się z fanami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Okazuje się, że ona i Radosław Majdan również postanowili nie ochrzcić Henryka. Dlaczego?

Jesteśmy pełni wątpliwości - mówiła w rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek - Uważam, że kościół jest od wiary, nie od polityki, uważam, że sytuacja pedofilska też nie została do końca wyjaśniona, to, że to jest środowisko, które nie akceptuje metody in-vitro - dodał Radosław Majdan - To jest dla nas największy problem - wtrąciła jego żona.

Instagram

Co więcej ta decyzja wcale nie była dla nich łatwa, gdyż jak podkreślił sportowiec, oboje są osobami wierzącymi. Tak samo, jeszcze przed tym jak jej dziecko przyszło na świat, zadecydowała Lara Gessler. Kiedy w wywiadzie dla Party.pl córka słynnej restauratorki poruszyła temat pępkowego, którego ona i jej mąż nie są zwolennikami, nagle odniosła się również do kwestii chrztu.

Nie planujemy też chrzcin. Jeśli zdecydujemy się świętować, to po prostu spontanicznie zaprosimy przyjaciół i rodzinę - dodała.

Swoją postawę Lara Gessler wytłumaczyła również w rozmowie z Pudelkiem:

Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, aby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne.

Instagram

To, że jego synek nie zostanie ochrzczony, deklarował również Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia. Jak się okazuje, w przypadku świeżo upieczeni rodzice, którzy jeszcze wtedy byli ze sobą, ta kwestia była prawdziwą kością niezgody.

Jestem niewierzący i ślub kościelny nie jest mi do niczego potrzebny. Co do chrztu, to wychodzę z założenia, że jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B - Łukasz przyznał w rozmowie z portalem pomponik.pl.

Wtedy też Oliwa podtrzymywała, że kwestia chrztu jest jeszcze do przegadania i podkreślała, że nie jest to wcale łatwa decyzja.

Instagram

Choć temat nie chrzczenia dzieci przez sławnych rodziców dziś jest bardzo gorący, już w 2012 roku wywołał prawdziwe poruszenie. Wtedy też media obiegła wiadomość, że Anna Mucha nie chce ochrzcić swojej córki Stefani. Zdaniem informatora Faktu: Ania nawet nigdy nie myślała o ślubie kościelnym, bo kłóciłoby się to z jej poglądami religijnymi. Dokładnie tak samo podchodzi do chrztu córki. Jak przekazał portal, rodzice chcieli by dziewczynka sama zadecydowała o swojej religii.

East News

Swojej córki nie ochrzcili również Tomasz Karolak i Viola Kołakowska. Tomek nie chce Lenie niczego narzucać. Chce dać jej wolność wyboru, możliwość podjęcia decyzji, kiedy dorośnie - donosił tygodnik "Świat i ludzie" powołując się na bliską osobę z otoczenia aktora.