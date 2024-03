Kilka dni temu świat obiegły druzgocące wieści o stanie zdrowia księżnej Kate! Ona sama wydała wówczas specjalne oświadczenie, w którym poinformowana, że wykryto u niej nowotwór. Dopiero teraz jednak opinia publiczna zaczęła zwracać uwagę na sygnał, jaki w nagraniu dała nam żona Williama.

Mało kto zauważył ten sygnał księżnej Kate

Po tygodniach obaw, spekulacji i teorii spiskowych wszystko stało się jasne - pod koniec ubiegłego tygodnia dowiedzieliśmy się, że księżna Kate ma nowotwór. Do sieci trafiło wówczas oświadczenie w formie kilkuminutowego filmiku, w którym żona księcia Williama poinformowała, że diagnoza zapadła dopiero po operacji brzucha, którą przeszła w styczniu.

Choć odbiorcy z całego świata przez kilka ostatnich tygodni niecierpliwie czekali na poznanie prawdy, gdy już do tego doszło, dyskusje wcale nie ucichły. Sympatycy rodziny królewskiej martwią się losem przyszłej królowej, tym bardziej, że na nagraniu wyraźnie było widać jej smutek i zmęczenie. Tymczasem ekspertka portalu "The Mail on Sunday" zwróciła uwagę na coś jeszcze, co zostało raczej przeoczone.

księżna Kate, książę William

Jak podkreśliła, zwyczajny, codzienny strój Kate Middleton wcale nie był przypadkowy! Jej zdaniem w ten sposób chciała podkreślić, że jest przecież nie tylko księżną, ale i żoną oraz matką, która szczególnie w takim momencie potrzebuje prywatności.

Wybierając ten codzienny wygląd, księżna przypominała narodowi, że jest nie tylko ''nasza'', ale także ''ich''. Jest prywatną osobą, dla której priorytetem są mąż, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Szczególnie, dopóki nie wróci do zdrowia - przekazała Sarah Oliver.

Chociaż na pierwszy rzut oka zwykły sweter i jeansy mogły się wydawać przypadkowe, według ekspertki, księżna Kate chciała nimi zasygnalizować coś bardzo ważnego.

Podkreślała fakt, że rak nie szanuje jej uprzywilejowanego życia. I prosiła nas o zrozumienie, którego potrzebuje, aby walczyć z nim w prywatności

Myślicie, że po słowach ekspertki opinia publiczna da Kate Middleton i jej rodzinie więcej przestrzeni? Trudno zaprzeczyć, że odbiorcy bardzo martwią się losem księżnej i każdego dnia niecierpliwie wypatrują nowych informacji na temat jej stanu zdrowia.

