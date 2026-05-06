Izabela Macudzińska doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądać stylowo i wyjątkowo modnie, nawiązując przy tym do estetyki "old money". W jej garderobie królują wieczorowe kreacje, idealnie skrojone damskie garnitury, kamizelki, ale nie brakuje też dziewczęcych, zwiewnych sukienek. Zobaczcie tylko najnowszy look gwiazdy "Królowej przetrwania". Ta sukienka w stylu "embroidery" to jeden z najmocniejszych trendów nadchodzącego lata.

Izabela Macudzińska w modnej sukience w stylu "embroidery"

Gdy tylko Izabela Macudzińska pojawiła się w "Królowych życia", szybko została okrzyknięta jedną z najbardziej stylowych gwiazd stacji TTV. Atrakcyjna, pewna siebie i charyzmatyczna projektantka mody z Poznania w takich formatach, jak "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko", "Damy i Wieśniaczki" czy "Królowa przetrwania" wielokrotnie udowadniała, że nie tylko umie dostosować modowe wybory do miejsca i okoliczności, ale przede wszystkim obowiązujących trendów.

Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła ażurową sukienką "Crochette" w kremowym kolorze, idealnie wpisującą się w najgorętsze trendy nadchodzącego lata. Teraz gwiazda "Królowej przetrwania" pochwaliła się na Instagramie kolejną modową perełką idealną na upały. Ukochana żona Patryka Borowiaka postawiła na białą mini sukienkę z haftem angielskim, tzw. "embroidery". Uwagę zwracają przede wszstkim głęboki, wiązany dekolt w literę "V", cienkie ramiączka typu spaghetti oraz kaskadowy dół. Do tego przeciwsłoneczne okulary i chusta na głowie. Całość wygląda niczym kadr z romantycznej komedii kręconej na Lazurowym Wybrzeżu.

Sukienki w stylu "embroidery" z haftem angielskim będą hitem lata

Choć jego historia sięga XIX wieku, dziś haft angielski wraca w zupełnie nowym wydaniu. Jego romantyzm idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat i idealnie wpisuje się w estetykę "soft boho" i "quiet luxury". Delikatny ażur, wycięte otworki i florystyczne motywy robią efekt "wow". To fason, który nigdy nie wychodzi z mody.

W 2026 haft angielski nie znika, tylko zmienia ton. Zostaje romantyczny detal, ale całość idzie w bardziej nowoczesną, interpretację typu "effortless". To estetyka bez krzykliwych logotypów, za to z naciskiem na materiał i wykończenie. Biel i odcienie ecru dodatkowo podbijają efekt świeżości i elegancji.

Jak stylizować modne sukienki w stylu "embroidery" z haftem angielskim

Instagramowe i TikTokowe influencerki najchętniej mieszają romantyczny haft z rzeczami "z miasta". Koszula lub bluzka z ażurowym wykończeniem ląduje przy denimie, a sukienka dostaje dodatki w duchu soft boho. W praktyce oznacza to wiklinowe lub rafiowe torebki, płaskie sandały i złotą biżuterię. Efekt jest lekki, wakacyjny, ale nadal do noszenia na co dzień.

Gdzie kupić modne sukienki "embroidery" z haftem angielskim w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobała wam się biała sukienka z haftem angielskim Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania" musicie przygotować się na niemały wydatek. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy TTV - Just Unique i kosztuje 790 złotych.

Podobne modele znalazłam też dla was w ofertach popularnych sieciówek. Modną białą sukienkę "embroidery" o długości z kaskadowym dołem w stylu Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania" kupicie w Born to be za 79,99 złotych.

Modna sukienka z haftem angielskim typu "embroidery" w stylu Izabeli Macudzińkiej z Born to be za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w C&A czeka na was romantyczna sukienka "embroidery" z motylkowymi ramiączkami, gumką w pasie i falbanką u dołu. Cena? 129,99 złotych.

Modna sukienka z haftem angielskim typu "embroidery" w stylu Izabeli Macudzińkiej z C&A za 129,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek sukienek z bardziej okazałymi rękawami i też coś znalazłam. W Reserved za 159,99 złotych kupicie romantyczną białą sukienkę z haftem angielskim.

Modna sukienka z haftem angielskim typu "embroidery" w stylu Izabeli Macudzińkiej z Reserved za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe