Anna i Robert Lewandowscy zaprosili Paulinę Krupińską oraz Sebastiana Karpiela-Bułeckę na wspólne kolędowanie, a wyjątkowe chwile uwiecznili w mediach społecznościowych. Na opublikowanym nagraniu lider zespołu Zakopower gra na skrzypcach, a jego żona nuci świąteczne kolędy.

Lewandowscy spędzają święta w Polsce

Anna i Robert Lewandowscy od trzech lat mieszkają w Hiszpanii, w katalońskiej miejscowości Sitges pod Barceloną, gdzie wspólnie z córkami wiodą szczęśliwe życie w luksusowej willi. Dzięki pobytowi w słonecznej Katalonii Lewandowscy szybko się zaaklimatyzowali i coraz bardziej traktują to miejsce jako swój dom, a Anna chętnie dzieli się z fanami urokami lokalnej kultury i trybem życia nad morzem.

Choć Hiszpania stała się ich stałą bazą, w tym roku zdecydowali się spędzić święta Bożego Narodzenia w Polsce, co potwierdzają zdjęcia z ich przyjazdu do Warszawy tuż przed świętami. Para pojawiła się na lotnisku z dużą ilością bagażu, co sugeruje, że planują dłuższy pobyt w kraju w gronie najbliższych.

Świąteczne spotkanie u Lewandowskich

Anna i Robert Lewandowscy zorganizowali w swoim warszawskim apartamencie świąteczne kolędowanie, na które zaprosili bliskich znajomych ze świata show-biznesu. Wśród gości znaleźli się Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską, a także Jankes i Kasia Borkowska. Wspólne spotkanie zostało uwiecznione na nagraniach, które Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie.

Podczas wieczoru lider zespołu Zakopower chwycił za skrzypce i wykonał popularną kolędę "Oj, Maluśki, Maluśki", a w śpiewaniu towarzyszyła mu jego żona. W tle widać było swobodną, domową atmosferę - dzieci biegały po mieszkaniu, a goście wspólnie celebrowali świąteczny czas.

