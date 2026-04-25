Trzeba przyznać, Lara Gessler po swojej słynnej mamie odziedziczyła nie tylko temperament, specyficzne poczucie humoru, pasję do gotowania, ale też zamiłowanie do mody. Młoda restauratorka, podobnie jak Magda Gessler, uwielbia modowe eksperymenty, nie stroniąc przy tym nawet od najbardziej ekstrawaganckich rozwiązań. Ostatnio paparazzi uchwycili celebrytkę w sercu stolicy, a my patrzymy na jej stylizację. Na taki wybór obuwia nie każdy by się zdecydował.

Naturalna Lara Gessler mknie ulicą Warszawy. Nowe zdjęcia paparazzi

Lara Gessler realizuje się nie tylko jako restauratorka, ale też modelka i prężnie działająca influencerka. Na swoim koncie córka Magdy Gessler ma już liczne pokazy mody, jednak niecodzienne kreacje gwiazda nosi nie tylko na wybiegu, ale też poza nim, stawiając często na rozwiązania, które kochają kopenhaskie it-girls.

Niedawno paparazzi uchwycili Larę Gessler w "firankowej' spódnicy, którą zestawiła z jeansami typu "girlfriend cut". Innym razem restauratorka zastała "przyłapana" przez fotoreporterów w szykownych butach "old money", a o jej looku rozpisywały się media. Teraz paparazzi ponownie sfotografowali Larę Gessler w centrum Warszawy, a my patrzymy na jej wiosenny look.

Znana z zamiłowania do naturalności lara Gessler, na najnowszych zdjęciach nie ma ani grama makijażu. Uwagę zwraca też jej żółta marynarka w odcieniu "Butter Yellow" z pikowaniem, czarne klasyczne spodnie oraz niecodzienne klapki, przez niektórych określane mianem "babcinych bamboszy".

Lara Gessler w "babcinych kapciach" na nowych zdjęciach paparazzi

Jeśli myślicie, że obuwie, które wybrała Lara Gessler to zwykłe kapciuszki, nic bardziej mylnego. Restauratorka postawiła na ekstrawagancki model z kolaboracji domu mody Miu Miu z marką New Balance. To wyjątkowe połączenie sneakersów i klapek nie każdemu jednak przypadnie do gustu.

Sportowy przód i wiązanie, charakterystyczne dla modelu 530 od New Balance zostało wplecione w iście wakacyjny model butów. Efekt? Nowocześnie, streetwearowo i naprawdę odważnie. Cena? Za ten model musimy zapłacić bagatela 4 073 złote. Warte swojej ceny? Zobaczcie zdjęcia.

Naturalna Lara Gessler mknie ulicą Warszawy w żółtej marynarce i "babcinych kapciach"

Naturalna Lara Gessler w żółtej marynarce i "babcinych kapciach" od Miu Miu

Naturalna Lara Gessler w żółtej marynarce i "babcinych kapciach"