Sympatycy polskiego show biznesu z napięciem odliczają dni do jednego z najbardziej wyczekiwanych ślubów tego roku. Mowa o zbliżających się wielkimi krokami zaślubinach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, które według naszych ustaleń, odbędą się już w najbliższy weekend. Choć sama ceremonia owiana jest wielką tajemnicą, to okazuje się, że zaledwie kilka dni przed "wielkim dniem" przyszły pan młody został uchwycony przez paparazzi w bardzo nietypowej i dość nieprzyjemnej sytuacji. Maciej Kurzajewski na trzy dni przed ślubem ponownie spotkał się na sali sądowej...w sprawie byłej żony, Pauliny Smaszcz.

Tuż przed ślubem z Katarzyną Cichopek, Maciej Kurzajewski spotkał się w sądzie w sprawie byłej żony

Choć w tym wyjątkowym czasie, wypełnionym przygotowaniami do ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, główni zainteresowani powinni skupić się wyłącznie na sobie, widmo ich dawnego życia wciąż powraca niczym bumerang. Zaledwie cztery dni przed zaślubinami z ukochaną, prezenter "Halo tu Polsat" po raz kolejny stanął na sali sądowej w sprawie byłej małżonki, Pauliny Smaszcz.

21 października 2025 r. w jednym z warszawskich sądów odbyła się rozprawa z powództwa Katarzyny Cichopek przeciw Paulinie Smaszcz o naruszenie dóbr osobistych. Na świadków wezwano m.in. Annę Muchę i Joannę Kurską.

Kolejna rozprawa Cichopek kontra Smaszcz. Kurzajewski pojawił się w sądzie, ale zabrakło najważniejszych osób

To nie pierwsza rozprawa sądowa w sprawie obecnej i byłej partnerki Macieja Kurzajewskiego. Ostatnio Katarzyna Cichopek i Paulina Smaszcz spotkały się w sądzie w kwietniu br. bez rozstrzygnięcia sprawy o naruszenie przez byłą żonę prezentera "Halo tu Polsat" dóbr osobistych gwiazdy "M jak miłość". Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 21 października br., czyli na cztery dni przed planowanym ślubem Katarzyny Chichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Ku zaskoczeniu wielu, 21 października, na sali sądowej zabrakło powódki, Katarzyny Cichopek, jak również głównej oskarżonej, Pauliny Smaszcz. Tego dnia sąd bowiem przesłuchiwał czterech głównych świadków: Macieja Kurzajewskiego, Annę Muchę, Joannę Kurską oraz Justynę Skrzypek.

Ślub z Katarzyną Cichopek tuż tuż, tymczasem Maciej Kurzajewski walczy w sądzie z byłą żoną

Sądowa batalia Katarzyny Cichopek przez Paulinę Smaszcz ciągnie się już od pół roku. 15 kwietnia 2025 roku odbyła się rozprawa sądowa, w której aktorka pozwała byłą żonę swojego ukochanego o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi Pauliny Smaszcz, które miały szkalować wizerunek Katarzyny Cichopek i jej partnera, Macieja Kurzajewskiego.

zanowni państwo, przez wiele miesięcy milczałam, choć moje dobre imię, prywatność i godność były regularnie naruszane w przestrzeni publicznej. Zdecydowałam się na podjęcie kroków prawnych nie dlatego, że chcę prowadzić medialny spór, ale dlatego, że każda osoba, bez względu na to, jaki zawód wykonuje, jak bardzo jest rozpoznawalna, ma prawo do szacunku, prywatności i obrony przed pomówieniami. Nigdy nie komentowałam tej sprawy. Teraz też nie zamierzam wdawać się w szczegóły. Złożyłam pozew cywilny, bo granice zostały przekroczone wielokrotnie i z premedytacją - mówiła wtedy w rozmowie z Faktem Katarzyna Cichopek.

Paparazzi uchwycili Macieja Kurzajewskiego w sądzie. Tak walczy o dobro narzeczonej na kilka dni przed ślubem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niejednokrotnie byli podpytywani o ślubne plany, jednak do tej pory milczeli w tej sprawie. Tymczasem w mediach od kilku tygodni aż huczy od plotek na temat "wielkiego dnia" prowadzących "Halo tu Polsat". Nie ma też wątpliwości, że ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbędzie się już 25 października 2025 roku.

Tymczasem zaledwie cztery dni przed ślubem paparazzi uchwycili Macieja Kurzajewskiego w jednym z warszawskich sądów, gdzie pojawił się w roli głównego świadka w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Katarzyny Cichopek przez jego byłą żonę, Paulinę Smaszcz. Na sali sądowej dziennikarz pojawił się w idealnie skrojonym płaszczu w kolorze piaskowego beżu, do którego dobrał sweter z golfem i materiałowe spodnie z zbliżonym odcieniu. Pełny powagi kroczył korytarzami sądowego budynku, by finalnie złożyć kluczowe zeznania w sprawie o walce o dobro swojej ukochanej narzeczonej.

