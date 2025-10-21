Trwają wielkie przygotowania do ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Już 25 października aktorka i dziennikarz połączą się na zawsze węzłem małżeńskim. W oczekiwaniu na tak ważne wydarzenie, wróćmy pamięcią do zaręczyn pary celebrytów. Gdzie gwiazdor Telewizji Polskiej oświadczył się swojej ukochanej?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do ślubu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych par w polskim show-biznesie. Choć oboje mają za sobą nieudane małżeństwa i trudne rozstania, w końcu udało im się odnaleźć szczęście w swoich ramionach. Już 25 października związek tych dwoje zostanie sformalizowany, a fani już nie mogą się doczekać pierwszych kadrów z ceremonii. Jak ujawnił znajomy pary, uroczystość ma być kameralna, w gronie najbliższych. Podobno rozesłano już zaproszenia.

25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne tak. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają dla Świata Gwiazd zdradził pracownik Polsatu.

Zaręczyny Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

W noc sylwestrową 2023 roku Katarzyna Cichopek opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wyjątkowy filmik, będący kolażem zdjęć przedstawiających ważne momenty z minionego roku. Wśród wielu wspomnień jeden kadr szczególnie przyciągnął uwagę fanów.

Na zdjęciu aktorka czule obejmuje Macieja Kurzajewskiego, a oboje wyglądają na niezwykle szczęśliwych i zrelaksowanych. Uwagę internautów przykuł wówczas drobny, ale znaczący szczegół - aktorka ma uniesioną prawą dłoń w stronę obiektywu, a na jej serdecznym palcu wyraźnie widać pierścionek zaręczynowy.

Temat zaręczyn Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już wcześniej pojawił się w mediach za sprawą Pauliny Smaszcz. Była żona dziennikarza odniosła się do krążących plotek, jakoby oświadczyny miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, stanowczo je dementując. Według niej romantyczny moment miał nastąpić znacznie wcześniej - podczas wspólnego wyjazdu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Jordanii.

Wszystko wskazuje na to, że Paulina Smaszcz miała rację. Na zdjęciu do którego zakochani pozują, prezentując okazały pierścionek, w tle widoczna jest bowiem Petra, czyli jeden z symboli Jordanii.

