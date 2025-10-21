Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od kilku lat tworzą jeden z najpopularniejszych duetów w polskim show biznesie. Są zgraną parą nie tylko w życiu zawodowym, ale przede wszystkim w życiu prywatnym.

Przypomnijmy, że o ich związku oficjalnie dowiedzieliśmy się w październiku 2022 roku. Para opublikowała pierwszy wspólny kadr w dniu 40. urodzin aktorki. Z kolei wiadomość o ich zaręczynach wyszła na jaw w 2023 roku. Cichopek w podsumowaniu roku pokazała pierścionek i kadr z Jordanii.

Od tamtej pory fani pary z niecierpliwością czekali na wieści o ich ślubie. Dziś już wiadomo, że ta uroczystość zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Zobaczcie, co wiadomo na ten temat.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Co wiadomo?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niejednokrotnie byli podpytywanie o ślubne plany, jednak nigdy żadne z nich nie ujawniło na ten temat żadnych większych szczegółów. Zakochani obiecali jedynie, że podzielą się tą radosną informacją, kiedy będzie już po wszystkim, aby wcześniej móc przeżyć ten dzień na swoich zasadach.

Tymczasem w mediach już od kilku tygodni aż huczy od plotek na temat wielkiego dnia tej pary. I już praktycznie nie ma wątpliwości, że ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbędzie się już 25 października 2025 roku.

Choć dokładna lokalizacja uroczystości nie jest znana, nam udało się ustalić, że para powie sobie "tak" w Polsce, a nie tak jak wcześniej spekulowano, poza granicami naszego kraju. Ceremonia ma się odbyć w gronie najbliższych i przyjaciół zakochanych.

Specjalna prośba do gości od pary młodej

Według medialnych doniesień Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozesłali swoje ślubne zaproszenia już kilka tygodni temu, a w nich znalazła się szczególna prośba do gości. Znajomy pary w rozmowie ze "Światem Gwiazd" jakiś czas temu zdradził, że chodzi o wytyczne dot. strojów.

Kasia i Maciej zaznaczyli, że w sobotę proszą swoich gości o stroje wieczorowe, a na niedzielę wszyscy mają zabrać ze sobą ubrania sportowe, ponieważ zaplanowali różne atrakcje - przekazał informator portalu

Kawalerski Macieja Kurzajewskiego. "To był kosmos"

W miniony weekend Maciej Kurzajewski świętował swój wieczór kawalerski. Prezenter pochwalił się relacją z wydarzenia na swoim Instagramie. Choć dziennikarz nie zdradził, gdzie dokładnie bawił się podczas swojego kawalerskiego, to z jego relacji na InstaStories dowiedzieliśmy się, co robił. Jak się okazało, prezenter razem ze swoimi towarzyszami podróży przemierzał ciemne tunele samochodem terenowym. Było zatem sporo adrenaliny i ciekawych przygód!

Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły! Jacek i Julek to był kosmos! Wielkie dzięki Panowie! - pisał podekscytowany prezenter

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już lada dzień/Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

