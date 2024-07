Rozstanie Nergala z Dodą to już przeszłość, do której żadna ze stron nie chce wracać. Król ciemności ostatnio spotykał się z Dominiką "Wodzianką" Zasiewską, ale związek chyba nie do końca wypalił, bo jak donosi dwutygodnik "Show", Adam Darski znalazł nową miłość. Tym razem padło na Patrycję Sokół, która na co dzień zajmuje się muzyką (zupełnie inną niż Nergal) i występuje pod pseudonimem z pieszczotliwym zdrobnieniem imienia - Pati Sokół.

Reklama

Między parą zaiskrzyło na imprezie urodzinowej Rinke Rooyensa. Od tego momentu ich miłość rozkwitła i już w kwietniu razem lecą do Los Angeles, gdzie Patrycja niedawno nagrała debiutancką płytę. W pracy nad krążkiem czuwają spece od sukcesów Steviego Wondera, Michaela Jacksona czy Barbry Streisand.