Nergal przebrany za Buce'a Willisa kpi z choroby aktora. Fani w szoku

Znany z kontrowersyjnych zachowań Nergal opublikował zdjęcie, które nawiązuje do Bruce'a Willisa. Rodzina legendy Hollywood niedawno poinformowała, że aktor jest zmuszony zakończyć swoją karierę, ponieważ nie jest już w stanie pracować ze względu na swoją chorobę. Polski muzyk postanowił upodobnić się do amerykańskiej gwiazdy i... zażartować z jej schorzenia. Fani są wyraźnie zszokowani jego dowcipem. Zobaczcie, co zrobił artysta.

Już wielokrotnie Nergal udowadniał, że lubi żartować z kontrowersyjnych rzeczy. Muzyk swoimi różnymi zachowaniami ściągał na siebie nie tylko krytykę ze strony fanów, ale również stawał przed sądem, oskarżany o obrazę uczuć religijnych. Tym razem artysta postanowił zażartować z Bruce'a Willisa. Warto przypomnieć, że gwiazda Hollywood i jego rodzina w ostatnim czasie przechodzą osobisty dramat z powodu choroby aktora, która uniemożliwia mu dalszą pracę na planie.

Nergal opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z wygoloną głową i w okularach. Na fotografii muzyk przypomina wyglądem amerykańskiego aktora. W dołączonym opisie dorzucił jeszcze żart z choroby legendy kina, przekręcając na koniec jej imię i nazwisko. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Bruce Willis choruje na afazję, która wiąże się z utratą zdolności mowy, a także pisania i czytania.

- I guess I should thank my mom for not dropping me off when she spat out that head from her womb eh? Wuce Brullis… ehm, Bruce Willis mode on (ang. Chyba powinienem podziękować mamie za to, że mnie nie upuściła, kiedy wypluła tę głowę z łona, co? Wuce Brullis… ehm, tryb Bruce’a Willisa) - napisał muzyk.